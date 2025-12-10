ПСЖ посоветовал игроку сборной Украины Забарному держаться подальше от россиянина Сафонова
- ПСЖ посоветовал Забарному и Сафонову избегать публичной близости друг с другом.
- Клуб не хочет быть втянутым в скандал из-за политического подтекста.
Украинец Илья Забарный пытается закрепиться в ПСЖ после летнего трансфера. Однако защитник сталкивается с нефутбольными проблемами.
Одним из одноклубников Забарного является россиянин Матвей Сафонов. Вратарь присоединился к ПСЖ еще летом 2024-го, поэтому украинец пришел уже в команду с гражданином России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
Как взаимодействуют Забарный и Сафонов?
Тем не менее, сосуществование Ильи и Матвея стало главной проблемой для ПСЖ. Клуб принял максимальные меры, чтобы снять напряжение вокруг отношений игроков.
Французские СМИ сообщают, что в Париже понимают чувствительность этой темы и ежедневно мониторят появление своих игроков в СМИ. Клуб не хочет столкнуться с последствиями того, что Забарный и Сафонов могут продемонстрировать чрезмерную близость в отношениях.
Игрокам же советовали избегать того, чтобы появляться рядом друг с другом на тренировках и других публичных мероприятиях. Впрочем это довольно сложно, ведь футболисты выступают на позициях, которые априори должны взаимодействовать между собой.
Недавно жена Забарного подожгла СМИ громким высказыванием о россиянах. Ангелина поделилась поговоркой о "москалях", которая подожгла задницы многих жителям страны-террористки.
Что известно об отношениях Сафонова и Забарного?
- Трансфер Забарного из Борнмута обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- Однако россиянин остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов. В конце концов Забарный стал основным игроком команды, отыграв 16 матчей и забив один гол.
- В свою очередь Сафонов пока сыграл только один матч в этом сезоне. Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым.
- Отметим, что ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель и Ланс на два балла. В Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике стартовали с трех побед в 4-х встречах.