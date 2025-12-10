Украинец Илья Забарный пытается закрепиться в ПСЖ после летнего трансфера. Однако защитник сталкивается с нефутбольными проблемами.

Одним из одноклубников Забарного является россиянин Матвей Сафонов. Вратарь присоединился к ПСЖ еще летом 2024-го, поэтому украинец пришел уже в команду с гражданином России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Как взаимодействуют Забарный и Сафонов?

Тем не менее, сосуществование Ильи и Матвея стало главной проблемой для ПСЖ. Клуб принял максимальные меры, чтобы снять напряжение вокруг отношений игроков.

Французские СМИ сообщают, что в Париже понимают чувствительность этой темы и ежедневно мониторят появление своих игроков в СМИ. Клуб не хочет столкнуться с последствиями того, что Забарный и Сафонов могут продемонстрировать чрезмерную близость в отношениях.

Игрокам же советовали избегать того, чтобы появляться рядом друг с другом на тренировках и других публичных мероприятиях. Впрочем это довольно сложно, ведь футболисты выступают на позициях, которые априори должны взаимодействовать между собой.

Недавно жена Забарного подожгла СМИ громким высказыванием о россиянах. Ангелина поделилась поговоркой о "москалях", которая подожгла задницы многих жителям страны-террористки.

Что известно об отношениях Сафонова и Забарного?