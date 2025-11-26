Украинец Илья Забарный продолжает строить карьеру в ПСЖ, куда перебрался этим летом. Однако во французском клубе есть факторы, которые являются тригерами для украинских болельщиков.

Основной проблемой игры Ильи в ПСЖ стоит назвать присутствие игрока из России. За парижан до сих пор играет вратарь Матвей Сафонов, который также выступает и за сборную страны-террористки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Champion.

Дружат ли Забарный и Сафонов?

Еще летом после перехода Забарный заверил, что его с россиянином связывают только профессиональные отношения. Илья отмечал, что в быту не общается ни с одним россиянином.

При этом игрок часто показательно игнорировал Сафонова на публике. Однако неприятный момент попал в трансляцию пресс-конференции Луиса Энрике на клубном канале ПСЖ.

На заднем фоне в кадре вместе прошли Забарный и Сафонов. Судя по фото, игроки активно что-то обсуждали и вели разговор.



Забарный общается с Сафоновым / фото скриншот

К тому же в середине ноября ПСЖ выложил видео с самолета, на котором Забарный жмет руку неизвестному игроку ПСЖ. Однако на его руке были два особых перстня, которые ранее видели на Сафонове.



Загадочное приветствие Забарного в самолете / фото скриншот

Эти фото еще больше подогрели слухи о том, что украинец подружился с россиянином. Сам же Илья лишь раз высказался об отношениях с вратарем.

Война продолжается – я не поддерживаю никаких отношений ни с какими россиянами. Что касается одноклубника, то я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом,

– говорил в августе Забарный.