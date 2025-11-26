Какие отношения между Сафоновым и Забарным

  • Трансфер Забарного из Борнмута обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
  • Однако россиянин остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов. В конце концов Забарный стал основным игроком команды, отыграв 15 матчей и забив один гол.
  • В свою очередь Сафонов до сих пор не сыграл в этом сезоне. Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым.
  • Отметим, что ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель и Ланс на два балла. В Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике стартовали с трех побед в 4-х встречах.