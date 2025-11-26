Які відносини між Сафоновим і Забарним

  • Трансфер Забарного з Борнмута обійшовся ПСЖ у 63 мільйони євро згідно з даними Transfermarkt. Ходили чутки, що Ілля перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.
  • Проте росіянин залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо футболістів. Зрештою Забарний став основним гравцем команди, відігравши 15 матчів та забивши один гол.
  • У свою чергу Сафонов досі не зіграв у цьому сезоні. Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим.
  • Зазначимо, що ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель та Ланс на два бали. В Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке стартували з трьох перемог у 4-х зустрічах.