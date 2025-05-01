Рядом со звездами Реала и Барсы: Забарный – в топ-10 молодых игроков по количеству игрового времени

Защитник Борнмута играет почти каждый матч "вишен", поэтому является ключевой фигурой в команде Ираолы. Благодаря этому Забарный является одним из самых востребованных игроков топ-лиг до 23-х лет.

Защитник сборной Украины Илья Забарный остается одним из лучших отечественных игроков. Футболист демонстрирует уверенную игру в Англии, выступая за местный Борнмут.

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Забарный зажигает

Особенно впечатляет количество игрового времени, которое Забарный проводит в АПЛ. Украинец почти не пропускает игры "вишен" в чемпионате, что подтверждает интересная статистика.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на CIES, Илли вошел в топ-десятку лучших молодых гвардейцев топ-лиг за последний год. В рейтинг вошли игроки из пятерки лучших чемпионатов в возрасте до 23 лет, которые провели наибольшее количество минут в официальных матчах за год.

Украинец занимает девятую строчку, наиграв 4464 минуты за последний год. Лидером рейтинга стал Джуд Беллингем из Реала, который немного опередил звезду Барселоны Ламина Ямаля. Топ-тройку замыкает еще один каталонец Педри.

Топ-10 игроков-гвардейцев топ-лиг до 23 лет:

Джуд Беллингем (Реал) – 5368 минут Ламин Ямаль (Барселона) – 5191 минута Педри (Барселона) – 4863 минуты Барт Вербрюгген (Брайтон) – 4860 минут Пау Кубарси (Барселона) – 4845 минут Нуну Мендеш (ПСЖ) – 4581 минута Морган Роджерс (Астон Вилла) – 4551 минута Райан Гравенберх (Ливерпуль) – 4521 минута Илья Забарный (Борнмут) – 4464 минуты Беньямин Шешко (Лейпциг) – 4415 минут

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Напомним, что Забарный перебрался в Борнмут из Динамо в 2023 году. Защитник обошелся "вишням" почти в 23 миллиона евро. За это время Илья наиграл 82 матча за команду, оформив 1 гол. Сейчас подопечные Ираолы занимают 10 место в АПЛ.