Захисник збірної України Ілля Забарний залишається одним з найкращих вітчизняних гравців. Футболіст демонструє впевнену гру в Англії, виступаючи за місцевий Борнмут.

До теми Футболіст збірної України потрапив до команди тижня АПЛ

Забарний запалює

Особливо вражає кількість ігрового часу, яку Забарний проводить в АПЛ. Українець майже не пропускає ігри "вишень" в чемпіонаті, що підтверджує цікава статистика.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на CIES, Іллі увійшов у топ-десятку найкращих молодих гвардійців топ-ліг за останній рік. До рейтингу увійшли гравці з п'ятірки найкращих чемпіонатів віком до 23 років, які провели найбільшу кількість хвилин в офіційних матчах за рік.

Українець посідає дев'яту сходинку, награвши 4464 хвилини за останній рік. Лідером рейтингу став Джуд Беллінгем з Реала, який трохи випередив зірку Барселони Ламіна Ямаля. Топ-трійку замикає ще один каталонець Педрі.

Топ-10 гравців-гвардійців топ-ліг до 23 років:

Джуд Беллінгем (Реал) – 5368 хвилин Ламін Ямаль (Барселона) – 5191 хвилина Педрі (Барселона) – 4863 хвилини Барт Вербрюгген (Брайтон) – 4860 хвилин Пау Кубарсі (Барселона) – 4845 хвилин Нуну Мендеш (ПСЖ) – 4581 хвилина Морган Роджерс (Астон Вілла) – 4551 хвилина Раян Гравенберх (Ліверпуль) – 4521 хвилина Ілля Забарний (Борнмут) – 4464 хвилини Беньямін Шешко (Лейпциг) – 4415 хвилин

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Нагадаємо, що Забарний перебрався у Борнмут з Динамо у 2023 році. Захисник обійшовся "вишням" майже у 23 мільйони євро. За цей час Ілля награв 82 матчі за команду, оформивши 1 гол. Наразі підопічні Іраоли посідають 10 місце в АПЛ.