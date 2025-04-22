У ній знайшлося місце футболістам одразу з десяти клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на WhoScored. Лише Арсенал має представництво з двох гравців після розгромної перемоги з рахунком 4:0 над Іпсвічем, де Олександр Зінченко віддав асист.

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Заслужене визнання для українця

Попри результативну дію, футболіст "канонірів" не потрапив до символічної команди. Натомість там знайшлося місце його партнеру по збірній України Іллі Забарному.

Український захисник Борнмута провів черговий надійний поєдинок. За гру проти Кристал Пелес (0:0) він отримав оцінку 7.57.

Протягом матчу футболіст "вишень" 104 рази доторкнувся до м’яча, зробив по два підбирання та відбори, а також шість виносів. Ілля віддав 93 передачі (88 точних), виграв п'ять дуелей і створив один момент.

Найкращим же футболістом туру визнали 25-річного нападника Брентфорда Бріана Мбемо. Одноклубник Єгора Ярмолюка оформив дубль і віддав результативну передачу в матчі з Брайтоном, який його команда виграла з рахунком 4:2. Камерунця було оцінено у максимальні 10 балів.

Забарний потрапив у команду туру АПЛ / Скриншот із сайту WhoScored

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 34 матчі за Борнмут у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вишні" проведуть 27 квітня вдома проти Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.