Кополовец прокомментировал резонансное задержание наркоторговца в Ужгороде

Бывший футболист Карпат Михаил Кополовец впервые отреагировал на инцидент в Ужгороде. Легенда "львов" специально записал видео для своих подписчиков.

1 февраля в Ужгороде задержали предполагаемого наркоторговца Олега Вагнера. Вместе с ним в авто якобы находился легенда Карпат Михаил Кополовец, пишет 24 Канал.

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Кополовец забавно прокомментировал скандал с наркотиками

В отдельных СМИ даже появилась информация о задержании культового игрока "львов". Кополовец решил положить конец слухам. Он записал видео, которое опубликовал в своем инстаграмме.

Всем привет. Как и вы читаю воскресные новости. Хочу сказать большое спасибо за такое внимание к моей персоне, но у меня все харашо, я нахожусь дома, поэтому всем хорошего воскресного вечера,

– сказал Кополовец.

Видео с комментарием Кополовца

Судя по видео Михаил пребывал в хорошем настроении. Бывший футболист на момент записи находился в кафе с друзьями. Относительно резонансного инцидента в Ужгороде он ничего не сказал.

Главное о задержании наркоторговца