Резонансное событие произошло 1 февраля в Ужгороде. Во время спецоперации был задержан львовский наркоторговец Олег Вагнер, в автомобиле которого находился экс-игрок Карпат Михаил Кополовец, пишет 24 Канал со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Читайте также Ужасное начало: Сикан получил травму в первом матче за Трабзонспор

Кополовец попал в скандальную историю

По данным источника, спецназовцы задержали белую BMW X6, в которой находились три человека. За рулем автомобиля, который принадлежит доцентке ЛНУ Ирине Вагнер, находился 39-летний Олег Вагнер. Одним из пассажиров был бывший футболист Михаил Кополовец.

В машине правоохранители нашли расфасованные пакетики с наркотиками. По предварительной информации, речь идет о кокаине.

Задержание авто в Ужгороде / фото LVIV.MEDIA

Напомним, что Михаил Кополовец длительное время защищал цвета львовских Карпат. Во время футбольной карьеры также играл за Минай, Говерлу (Закарпатье), немецкий Айнгайт.

С июля 2023 года Кополовец занимал должность селекционера, на которую его пригласил бывший главный тренер "львов" Мирон Маркевич. Сейчас его фамилия отсутствует на официальном сайте Карпат.