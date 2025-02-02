Резонансна подія відбулася 1 лютого в Ужгороді. Під час спецоперації було затримано львівського наркоторговця Олега Вагнера, в автомобілі якого перебував ексгравець Карпат Михайло Кополовець, пише 24 Канал з посиланням на LVIV.MEDIA.

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Кополовець потрапив у скандальну історію

За даними джерела, спецпризначенці затримали білу BMW X6, в якій перебували три особи. За кермом автомобіля, який належить доцентці ЛНУ Ірині Вагнер, перебував 39-річний Олег Вагнер. Одним із пасажирів був колишній футболіст Михайло Кополовець.

В автівці правоохоронці знайшли розфасовані пакетики з наркотиками. За попередньою інформацією, мова йде про кокаїн.

Затримання авто в Ужгороді / фото LVIV.MEDIA

Нагадаємо, що Михайло Кополовець тривалий час захищав кольори львівських Карпат. Під час футбольної кар'єри також грав за Минай, Говерлу (Закарпаття), німецький Айнгайт.

З липня 2023 року Кополовець обіймав посаду селекціонера, на яку його запросив колишній головний тренер "левів" Мирон Маркевич. Наразі його прізвище відсутнє на офіційному сайті Карпат.