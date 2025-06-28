Летнее трансферное окно-2025 в самом разгаре! Одним из самых активных клубов на нем является Монако, который недавно подписал Эрика Дайера. Теперь монегаски провернули более громкий трансфер, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

По теме Реал может продать Лунина в клуб с россиянином: где может оказаться украинский вратарь

Новый клуб Погба

Монако объявил о подписании контракта с известным полузащитником Полем Погба. 32-летний француз поставил подпись под двухлетним соглашением, до лета 2027 года. Напомним, что за эту команду выступает россиянин Александр Головин.

Клуб подписал Погба на правах свободного агента. В начале 2025 года Ювентус разорвал контракт с французом из-за скандала с положительным допинг-тестом.

В 2023 году в организме Поля нашли тестостерон. Ожидалось, что француза дисквалифицируют на четыре года, но в конце концов бан сократили до 18-ти месяцев.

Теперь Погба может вернуться в Лигу чемпионов, куда Монако прошло благодаря третьему месту в Лиге 1. За свою карьеру хавбек поиграл за Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Читайте также Футболист забил самый эпичный автогол на Клубном чемпионате мира: курьезное видео

В составе первых француз выиграл Лигу Европы, тогда как с туринцами доходил до финала Лиги чемпионов. Также Погба зажигал за сборную Франции, оформив 11 голов в 91-м матче.

Один из них был забит хорватам в финале чемпионата мира-2018, что позволило Погба стать победителем Мундиаля. Также Поль помог Франции выиграть Лигу наций в 2021-м и дойти до финала Евро-2016.