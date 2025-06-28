Літнє трансферне вікно-2025 у самому розпалі! Одним з найактивніших клубів на ньому є Монако, який нещодавно підписав Еріка Даєра. Тепер монегаски провернули більш гучний трансфер, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Новий клуб Погба

Монако оголосив про підписання контракту із відомим півзахисником Полем Погба. 32-річний француз поставив підпис під дворічною угодою, до літа 2027 року. Нагадаємо, що за цю команду виступає росіянин Олександр Головін.

Клуб підписав Погба на правах вільного агента. На початку 2025 року Ювентус розірвав контракт із французом через скандал із позитивним допінг-тестом.

У 2023 році в організмі Поля знайшли тестостерон. Очікувалось, що француза дискваліфікують на чотири роки, але зрештою бан скоротили до 18-ти місяців.

Тепер Погба може повернутися в Лігу чемпіонів, куди Монако пройшло завдяки третьому місцю в Лізі 1. За свою кар'єру хавбек пограв за Манчестер Юнайтед та Ювентус.

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У складі перших француз виграв Лігу Європи, тоді як із туринцями доходив до фіналу Ліги чемпіонів. Також Погба запалював за збірну Франції, оформивши 11 голів у 91-му матчі.

Один із них був забитий хорватам у фіналі чемпіонату світу-2018, що дозволило Погба стати переможцем Мундіаля. Також Поль допоміг Франції виграти Лігу націй у 2021-му та дійти до фіналу Євро-2016.