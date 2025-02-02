В конце декабря 2024 года Милан уволил Паулу Фонсеку с поста главного тренера. Наставник работал в клубе с лета того же года.

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Шевченко встал на защиту Фонсеки

Экс-футболист отметил португальского специалиста только в хорошую сторону, и отметил, что ему его жаль, пишет 24 канал со ссылкой на La Stampa.

Я знаю его, это человек большой порядочности и ценностей. Мне кажется, что он пытался сделать все возможное, чтобы решить проблемы, которые не он создал и которые до сих пор существуют. Я надеюсь, что этот поворот пойдет на пользу. Консейсау в Суперкубке добавил энергии, но Милан не имеет стабильности,

– сказал Шевченко.

Справка. Под руководством португальского специалиста "россонери" сыграли 24 матча, одержав 12 побед и потерпев 6 поражений.

Напомним, что несколько дней назад Паулу Фонсека возглавил французский Лион. Он заменил на посту Пьера Сажа.