Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о величии российского спорта. Однако он сделал это не на какой-либо из больших мировых арен.

Политик сделал это виртуально, в Астане, где проходят пропагандистские "Игры будущего". Об этом сообщает 24 Канал.

Почему убеждал Путин

Диктатор страны-агрессора на публике не появился. Он отправил видеообращение, в котором лицемерно отметил величие российского спорта.

Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина больших спортсменов, рекордов и побед. Мы гордимся тем, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения,

– сказал Путин.

Отметим, что мероприятие открывал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Правда, это мероприятие трудно назвать чем-то, что придумали в Казахстане. Начиная с 2024 года Россия объединяет киберспортивные и "физические" дисциплины.

Первые "Игры будущего" прошли в Казани, а дальше каждый год Кремль проводит мероприятие в близких к себе странах.

Почему Путин и российские чиновники снова говорят о величии

Отметим, что не так давно Международный олимпийский комитет временно отменил рекомендацию для международных федераций о недопуске россиян к соревнованиям.

Несмотря на снятие санкций в спорте, которое уже продолжается некоторое время и вселяет в россиян оптимизм, некоторые страны продолжают не допускать спортсменов из этой страны на свою территорию.