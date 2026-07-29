Політик вчинив це віртуально, в Астані, де відбуваються пропагандистські "Ігри майбтнього". Про це повідомляє 24 Канал.

У чому переконував Путін

Диктатор країни-агресорки на публіці не з’явився. Він відправив відеозвернення, у якому лицемірно зазначив про велич російського спорту.

Росія – одна з провідних спортивних держав планети, батьківщина великих атлетів, рекордів і перемог. Ми пишаємося, що саме наша країна стояла біля витоків фіджитал-руху,

– сказав Путін.

Зазначимо, що захід відкривав казахський президент Касим-Жомарт Токаєв.

Щоправда, захід важко назвати чимось, що придумали у Казахстані. Починаючи з 2024 року Росія поєднує кіберспортивні та "фізичні" дисципліни.

Перші "Ігри майбтнього" відбулись у Казані, а далі щороку Кремль проводить захід у наближених до себе країнах.

Чому Путін та російські чиновники знову говорять про велич

Зазначимо, що не так давно Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував рекомендацію для міжнародних федерацій у тому, щоб не допускати росіян до змагань.

Попри зняття санкцій у спорті, яке уже триває певний час і дарує росіянам оптимізм, певні країни продовжують недопуск спортсменів з цієї країни на власну територію.