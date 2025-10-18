Укр Рус
18 октября, 17:28
2

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей: выпустил ли Шовковский Ярмоленко

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Матч между Зарей и Динамо завершился со счетом 1:1, причем Динамо упустило победу на последних минутах.
  • Андрей Ярмоленко вышел на поле в конце матча, а после ничьей Динамо поднялось на вторую строчку в турнирной таблице.

Киевское Динамо перед отчетным матчем имело неприятную серию из четырех матчей без побед в чемпионате Украины. В поединке с Зарей команда Александра Шовковского собиралась прервать "черную полосу".

В субботу, 18 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами Заря и Динамо. В заявку "бело-синих" на игру попал опальный Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Заря – Динамо?

В первом тайме номинальные хозяева оказали достойное сопротивление фавориту противостояния. Динамовцы могли забивать после ударов Волошина и Герреро. Однако вратарь Зари Сапутин сумел отвести угрозу.

Перед свистком на перерыв луганчане имели возможность забить мяч в раздевалку. Вантух и Анджушич выбежали на одного игрока Динамо, но серб не смог переиграть Нещерета.

Подопечные Александра Шовковского добились своего на 61-й минуте встречи. Буяльский получил пас от Караваева и не оставил шансов Сапутину.

На последних минутах матча Александр Шовковский выпустил на поле Андрея Ярмоленко. Ранее между игроком и тренером был длительный конфликт.

Футболисты Зари проявили бойцовские качества и сумели сравнять счет. На 84-й минуте голом отметился опытный Филипп Будковский.

До финального свистка счет не изменился. Динамо пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины.

Заря – Динамо 1:1

Гол: Будковский, 84 – Буяльский, 61

Видеообзор матча Заря – Динамо Динамо

Турнирное положение Зари и Динамо

  • После ничьей с Зарей динамовцы вышли на вторую строчку таблицы УПЛ. У команды Александра Шовковского 17 очков в 9 матчах.
  • Заря поднялась на 9-е место. Луганчане набрали 12 очков в девяти турах. Окончательные позиции обеих команд станут известны, когда все участники элитного дивизиона проведут свои матчи.
  • В следующем туре Динамо сыграет против Кривбасса (26 октября), а Заря встретится в Ровно с Вересом.