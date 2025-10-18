Киевское Динамо перед отчетным матчем имело неприятную серию из четырех матчей без побед в чемпионате Украины. В поединке с Зарей команда Александра Шовковского собиралась прервать "черную полосу".

В субботу, 18 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами Заря и Динамо. В заявку "бело-синих" на игру попал опальный Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

Читайте также Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 9-го тура УПЛ-2025/2026

Как завершился матч Заря – Динамо?

В первом тайме номинальные хозяева оказали достойное сопротивление фавориту противостояния. Динамовцы могли забивать после ударов Волошина и Герреро. Однако вратарь Зари Сапутин сумел отвести угрозу.

Перед свистком на перерыв луганчане имели возможность забить мяч в раздевалку. Вантух и Анджушич выбежали на одного игрока Динамо, но серб не смог переиграть Нещерета.

Подопечные Александра Шовковского добились своего на 61-й минуте встречи. Буяльский получил пас от Караваева и не оставил шансов Сапутину.

На последних минутах матча Александр Шовковский выпустил на поле Андрея Ярмоленко. Ранее между игроком и тренером был длительный конфликт.

Футболисты Зари проявили бойцовские качества и сумели сравнять счет. На 84-й минуте голом отметился опытный Филипп Будковский.

До финального свистка счет не изменился. Динамо пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины.

Заря – Динамо 1:1

Гол: Будковский, 84 – Буяльский, 61

Видеообзор матча Заря – Динамо Динамо

Турнирное положение Зари и Динамо