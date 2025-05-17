"Волки" возвращаются в борьбу: Полесье вырвало победу у Зари после увольнения тренера

В субботу, 17 мая, состоялись матчи 29-го тура УПЛ. В одном из них сошлись Заря и Полесье.

Заря – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 33.

Полесье не одерживало побед около месяца. Недавно из-за неизвестных обстоятельств был уволен Имад Ашур, пишет 24 канал.

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Ожесточенное противостояние команд

В первом тайме Сапутин дважды спасал свою команду после ударов Сарапия и Батисты.

Единственный гол в игре был забит на 33-й минуте, когда Михайличенко разрезной передачей вывел Батисту на ударную позицию, и тот, обыграв голкипера Зари, спокойно отправил мяч в пустые ворота. После проверки VAR взятие ворот было засчитано.

После перерыва игра стала еще более динамичной. На 47-й минуте Будковский опасно пробивал с острого угла, однако Волынец парировал удар. Батиста имел шанс сделать дубль, но не сумел замкнуть прострел Михайличенко. В середине тайма Волынец допустил ошибку, выпустив мяч из рук, однако Джордан не воспользовался шансом сравнять счет.

В конце встречи игра обострилась. На 72-й минуте Будковский пробил головой в упор, мяч пролетел в сантиметрах от стойки. Самый яркий момент матча случился на 89-й минуте, когда Белоцерковец вышел один на один, но Волынец спас команду невероятным сейвом ногой. Добавленные арбитром минуты Заря провела в атаках, но Волынец снова был на высоте, забрав мяч после длинного заброса.

Отметим, что эта победа позволила житомирскому клубу подняться на четвертое место в турнирной таблице благодаря осечке Карпат в параллельном матче. Отныне "волки" имеют шанс на борьбу за еврокубки.