Зоря – Полісся 0:1

Гол: Батіста, 33.

Полісся не здобувало перемог близько місяця. Нещодавно через невідомі обставини був звільнений Імад Ашур, пише 24 канал.

Читайте також Борнмут виставив цінник на Забарного: як "вишні" оцінили українця

Запекле протистояння команд

У першому таймі Сапутін двічі рятував свою команду після ударів Сарапія та Батісти.

Єдиний гол у грі був забитий на 33-й хвилині, коли Михайліченко розрізною передачею вивів Батісту на ударну позицію, і той, обігравши голкіпера Зорі, спокійно відправив м’яч у порожні ворота. Після перевірки VAR взяття воріт було зараховано.

Після перерви гра стала ще динамічнішою. На 47-й хвилині Будківський небезпечно пробивав з гострого кута, однак Волинець парирував удар. Батіста мав шанс зробити дубль, але не зумів замкнути простріл Михайліченка. У середині тайму Волинець припустився помилки, випустивши м'яч із рук, однак Джордан не скористався шансом зрівняти рахунок.

Наприкінці зустрічі гра загострилася. На 72-й хвилині Будківський пробив головою впритул, м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Найяскравіший момент матчу трапився на 89-й хвилині, коли Білоцерковець вийшов сам на сам, але Волинець врятував команду неймовірним сейвом ногою. Додані арбітром хвилини Зоря провела в атаках, але Волинець знову був на висоті, забравши м’яч після довгого закидання.

Відзначимо, що ця перемога дозволила житомирському клубу піднятися на четверте місце в турнірній таблиці завдяки осічці Карпат у паралельному матчі. Відтепер "вовки" мають шанс на боротьбу за єврокубки.