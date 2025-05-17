Центральний захисник "вишень" влітку цього року може змінити клубну прописку. Борнмут вже виставив цінник на українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на The I Paper.

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Солідні кошти

Іллю Забарного високо оцінюють у Борнмуті, тому клуб не планує відпускати українського захисника за маленькі кошти. "Вишні" планують отримати за футболіста щонайменше 60 мільйонів євро.

Головним претендентом на покупку гравця є Ньюкасл. "Сороки" походу сезону стежили за Іллею Забарним та Діном Хейсеном, однак другий перейшов у Реал, тому клуб повністю сфокусований на трансфері українця.

Проте Ньюкасл сформує свій бюджет на трансфери, лише після завершення сезону. Якщо "сороки" вийдуть у Лігу чемпіонів, то керівництво клубу виділить кошти на трансфер Іллі Забарного.

До слова. Ньюкасл посідає 3 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. "Сороки" мають у своєму активі 66 очок після 36 зіграних турів.

Ілля Забарний у поточній кампанії зіграв у 37 матчах за Борнмут. Результативними діями український захисник "вишень" не відзначався.