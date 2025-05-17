Центральный защитник "вишен" летом этого года может сменить клубную прописку. Борнмут уже выставил ценник на украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на The I Paper.

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Солидные средства

Илью Забарного высоко оценивают в Борнмуте, поэтому клуб не планирует отпускать украинского защитника за маленькие деньги. "Вишни" планируют получить за футболиста не менее 60 миллионов евро.

Главным претендентом на покупку игрока является Ньюкасл. "Сороки" походу сезона следили за Ильей Забарным и Дином Хейсеном, однако второй перешел в Реал, поэтому клуб полностью сфокусирован на трансфере украинца.

Однако Ньюкасл сформирует свой бюджет на трансферы, только после завершения сезона. Если "сороки" выйдут в Лигу чемпионов, то руководство клуба выделит средства на трансфер Ильи Забарного.

К слову. Ньюкасл занимает 3 место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. "Сороки" имеют в своем активе 66 очков после 36 сыгранных туров.

Илья Забарный в текущей кампании сыграл в 37 матчах за Борнмут. Результативными действиями украинский защитник "вишен" не отличался.