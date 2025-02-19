Луганчане пригласили представителей СМИ на встречу накануне рестарта чемпионата Украины. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном, что удалось узнать на мероприятии. Главными спикерами события были:

генеральный директор Зари Юрий Гузь

СЕО титульного спонсора луганчан GGBET UA Сергей Мищенко

и.о. главного тренера Зари Младен Бартулович

нападающий луганчан Филипп Будковский

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Итоги сборов

Собственно, хорватский коуч подвел итоги зимних сборов и рассказал о состоянии команды перед рестартом УПЛ. Он акцентировал на том, что луганская команда является одной из самых молодых в чемпионате Украины.

Сборы прошли прекрасно. Выполнили все, что планировали. Спасибо руководству за возможность провести такие качественные сборы в это непростое время. Заря хоть один из старейших клубов Украины, fkt по составу игроков он в топ-тройке самых молодых команд УПЛ. Это дает определенную фору и потенциал,

– отметил Бартулович.



Все результаты Зари на тренировочных сборах / фото ФК Заря

Кроме этого, клуб представил двух зимних новичков. Ими стали полузащитники Владимир Белоцерковец и Деян Попара. Первый выразил удовлетворение от возвращения в родную команду, тогда как босниец выписал немало комплиментов клубу и Украине.



Владимир Белоцерковец и Деян Попара / фото ФК Заря

В свою очередь Филиппа Будковского спрашивали о его результативности и планах на вторую половину сезона. Осенью нападающий оформил четыре гола в 14-ти матчах.

Филипп сначала отказался ставить себе планку голов, акцентировав, что главное – командные победы. Однако позже все же признался, что был бы рад забить десять мячей за сезон. Также Будкивского спросили об успехах Владислава Супряги на сборах, который забил несколько голов.

Это хорошо, когда есть конкуренция среди нападающих, и вообще на любой позиции - футболист прогрессирует. Поэтому то, что он забил 2 гола - это хорошо, мы порадовались за него, потому что была такая серия. Но психологически для него и для всей команды лучше, что он начал забивать. Для меня это хорошо, что он начинает забивать. У нас будет конкуренция. У нас уже есть конкуренция. Кто будет лучше, тот будет играть. Для этого есть главный тренер. Поэтому только двигаемся, помогаем друг другу на тренировках, чтобы только становиться лучше. Мы поработали очень хорошо, улучшили свои скиллы и надеемся на хорошие результаты. Готовы к продолжению чемпионата,

– рассказал Будковский.



Филипп Будковский настроен серьезно на вторую часть сезона / фото ФК Заря

Немало интересного рассказал и Юрий Гузь. Он анонсировал открытие фаншопа Зари, а также рассказал о целях команды на вторую часть сезона в УПЛ. Гендиректор отметил, что команда ставит максимальные цели и мечтает попасть в еврокубковую зону.

Кроме того, Гузь отметил, что с команды уже сняли трансферный бан, о котором ранее шла речь в различных СМИ, Заря смогла заявить новичков на вторую часть сезона.

Последние 11 лет являются тяжелыми для нашего клуба. Дважды за это время мы были вынуждены начинать все с нуля. В 2014-м уезжали из Луганска, в 2022-м – из Запорожья, которое нас приютило. Война рвет все связи и для нас на этом этапе было важно чувствовать поддержку. Событием стало обновление вебсайта. Он стал более современным, информативным, отвечает всем требованиям сегодняшнего времени. Вы можете познакомиться с нашим клубом ближе, узнать его историю со времен основания до настоящего, следить за новостями, узнать о наших планах и жизни,

– сообщил Юрий Гузь.

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Выгодное партнерство Зари

Мероприятие было организовано ФК Заря совместно с титульным партнером GGBET. Глава компании Сергей Мищенко отметил, что партнерство началось еще в конце 2024 года.



Главные спикеры на мероприятии луганского клуба / фото ФК Заря

За этот короткий срок стороны вместе смогли обновить вебсайт, начали активно развиваться страницы в соцсетях и создавать больше “живого” контента. Все это дало ощутимый охват и привлечение аудитории.

Турнирное положение

Отметим, что Заря ушла на зимний перерыв на восьмом месте, сыграв на матч меньше большинства команд. Луганчане отстают от еврокубковой зоны на девять очков.

Вторую часть сезона "бело-черные" начнут выездным матчем против одного из лидеров таблицы Александрии. Начало встречи – 23 февраля в 15:30 по киевскому времени.