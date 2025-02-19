Луганці запросили представників ЗМІ на зустріч напередодні рестарту чемпіонату України. 24 Канал розповідає про все найцікавіше, що вдалось дізнатися на заході. Головними спікерами події були:

генеральний директор Зорі Юрій Гузь

СЕО титульного спонсора луганців GGBET UA Сергій Міщенко

в.о. головного тренера Зорі Младен Бартулович

нападник луганців Пилип Будківський

До теми Ексгравець збірної України Олег Данченко повертається на поле після клінічної смерті на зборах

Підсумки зборів

Власне, хорватський коуч підбив підсумки зимових зборів та розповів про стан команди перед рестартом УПЛ. Він акцентував на тому, що луганська команда є однією з наймолодших в чемпіонаті України.

Збори пройшли чудово. Виконали все, що планували. Дякуємо керівництву за можливість провести такі якісні збори в цей непростий час. Зоря хоч один із найстаріших клубів України, fkt за складом гравців він у топ-трійці наймолодших команд УПЛ. Це дає певну фору і потенціал,

– зазначив Бартулович.



Всі результати Зорі на тренувальних зборах / фото ФК Зоря

Крім цього, клуб представив двох зимових новачків. Ними стали півзахисники Володимир Білоцерковець та Деян Попара. Перший висловив задоволення від повернення в рідну команду, тоді як боснієць виписав чимало компліментів клубу та Україні.



Володимир Білоцерковець та Деян Попара / фото ФК Зоря

У свою чергу Пилипа Будківського питали про його результативність та плани на другу половину сезону. Восени нападник оформив чотири голи у 14-ти матчах.

Пилип спочатку відмовився ставити собі планку голів, закцентувавши, що головне – командні перемоги. Проте пізніше все ж зізнався, що був би радий забити десять м'ячів за сезон. Також Будківського спитали про успіхи Владислава Супряги на зборах, який забив кілька голів.

Це добре, коли є конкуренція серед нападників, та й узагалі на будь-якій позиції — футболіст прогресує. Тому те, що він забив 2 голи — це добре, ми пораділи за нього, тому що була така серія. Але психологічно для нього і для всієї команди краще, що він почав забивати. Для мене це добре, що він починає забивати. У нас буде конкуренція. В нас вже є конкуренція. Хто буде кращий, той буде грати. Для цього є головний тренер. Тому тільки рухаємося, допомагаємо один одному на тренуваннях, щоб тільки ставати кращими. Ми попрацювали дуже добре, покращили свої скіли та сподіваємось на гарні результати. Готові до продовження чемпіонату,

– розповів Будківський.



Пилип Будківський налаштований серйозно на другу частину сезону / фото ФК Зоря

Чимало цікавого розповів і Юрій Гузь. Він анонсував відкриття фаншопу Зорі, а також розповів про цілі команди на другу частину сезону в УПЛ. Гендиректор зазначив, що команда ставить максимальні цілі та мріє потрапити у єврокубкову зону.

Крім того, Гузь зазначив, що з команди вже зняли трансферний бан, про який раніше йшла мова у різних ЗМІ, Зоря змогла заявити новачків на другу частину сезону.

Останні 11 років є важкими для нашого клубу. Двічі за цей час ми були вимушені починати все з нуля. У 2014-му їхали з Луганська, у 2022-му – з Запоріжжя, яке нас прихистило. Війна рве всі зв’язки і для нас на цьому етапі було важливо відчувати підтримку. Подією стало оновлення вебсайту. Він став більш сучасним, інформативним, відповідає всім вимогам сьогоднішнього часу. Ви можете познайомитись з нашим клубом ближче, дізнатись його історію від часів заснування до сьогодення, стежити за новинами, дізнатись про наші плани і життя,

– повідомив Юрій Гузь.

Читайте також На відомий клуб УПЛ наклали трансферний бан: що сталося

Вигідне партнерство Зорі

Захід було організовано ФК Зоря спільно з титульним партнером GGBET. Голова компанії Сергій Міщенко зазначив, що партнерство розпочалось ще наприкінці 2024 року.



Головні спікери на заході луганського клубу / фото ФК Зоря

За цей короткий термін сторони разом змогли оновити вебсайт, почали активно розвиватися сторінки в соцмережах та створювати більше “живого” контенту. Все це дало відчутне охоплення і залучення аудиторії.

Турнірне становище

Відзначимо, що Зоря пішла на зимову перерву на восьмому місці, зігравши на матч менше за більшість команд. Луганці відстають від єврокубкової зони на дев'ять очок.

Другу частину сезону "біло-чорні" розпочнуть виїзним матчем проти одного з лідерів таблиці Олександрії. Початок зустрічі – 23 лютого о 15:30 за київським часом.