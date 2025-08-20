В информационном пространстве появилась декларация главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского. Одним из самых интересных пунктов декларации легенды украинского футбола стал доход в столичном футбольном клубе.

Стало известно, что зарплата Александра Шовковского в киевском Динамо составляет 2,1 миллиона гривен. Кроме этого наставник киевлян имеет дополнительные доходы, пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Интересно Нужно ли Динамо увольнять Шовковского: что думает ИИ

Какова зарплата Шовковского в Динамо?

Главный тренер Динамо также получает доход от предпринимательской деятельности жены. Любимая СаШо владеет салоном красоты "Станция красоты", а также имеет долю в бизнесе по ремонту металлических изделий – 2,9 миллиона гривен в год.

Также есть следующие варианты доходов:

Стипендия жены в КНУ им Шевченко – 87 тысяч гривен в год.

Счета в банках – 1,5 миллиона гривен, 229 тысяч долларов и 130 тысяч евро.

Наличными Шовковский хранит – 603 тысяч долларов и 15 тысяч венгерских форинтов.

Что известно о тренерской карьере Шовковского в Динамо?

Александр Шовковский прошел путь от ассистента наставника и должности главного тренера киевлян.

В декабре 2023-го СаШо полноценно возглавил Динамо.

Во главе команды Шовковский уже провел 72 матча.

"Бело-синих" Шовковский привел к чемпионству Украины в предыдущем сезоне-2024/2025.

Напомним, что в текущем сезоне-2025/2026 Динамо под руководством Шовковского уже вылетело из Лиги чемпионов от кипрского Пафоса (суммарно 0:3 в пользу киприотов). После этого вылета в СМИ появилась информация о вероятном увольнении Шовковского.

"Бело-синие" продолжат свой путь в плей-офф Лиги Европы, где сыграют против израильского Маккаби Тель-Авив. После трех туров киевляне идут лидерами на в таблице УПЛ, набрав максимальные 9 баллов.