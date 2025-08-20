Укр Рус
20 августа, 18:04
Стало известно, сколько Шовковский зарабатывает в Динамо

София Кулай
Основные тезисы
  • Зарплата Александра Шовковского в Динамо составляет 2,1 миллиона гривен, а также он получает доход от предпринимательской деятельности жены.
  • Шовковский возглавил Динамо в декабре 2023 года, проведя 72 матча и приведя команду к чемпионству Украины в сезоне 2024/2025.
  • В сезоне 2025/2026 Динамо вылетело из Лиги чемпионов, но продолжит играть в плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
  • После трех туров в УПЛ, Динамо под руководством Шовковского является лидером таблицы с 9 баллами.

В информационном пространстве появилась декларация главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского. Одним из самых интересных пунктов декларации легенды украинского футбола стал доход в столичном футбольном клубе.

Стало известно, что зарплата Александра Шовковского в киевском Динамо составляет 2,1 миллиона гривен. Кроме этого наставник киевлян имеет дополнительные доходы, пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Какова зарплата Шовковского в Динамо?

Главный тренер Динамо также получает доход от предпринимательской деятельности жены. Любимая СаШо владеет салоном красоты "Станция красоты", а также имеет долю в бизнесе по ремонту металлических изделий – 2,9 миллиона гривен в год.

Также есть следующие варианты доходов:

  • Стипендия жены в КНУ им Шевченко – 87 тысяч гривен в год.
  • Счета в банках – 1,5 миллиона гривен, 229 тысяч долларов и 130 тысяч евро.
  • Наличными Шовковский хранит – 603 тысяч долларов и 15 тысяч венгерских форинтов.

Что известно о тренерской карьере Шовковского в Динамо?

  • Александр Шовковский прошел путь от ассистента наставника и должности главного тренера киевлян.
  • В декабре 2023-го СаШо полноценно возглавил Динамо.
  • Во главе команды Шовковский уже провел 72 матча.
  • "Бело-синих" Шовковский привел к чемпионству Украины в предыдущем сезоне-2024/2025.

Напомним, что в текущем сезоне-2025/2026 Динамо под руководством Шовковского уже вылетело из Лиги чемпионов от кипрского Пафоса (суммарно 0:3 в пользу киприотов). После этого вылета в СМИ появилась информация о вероятном увольнении Шовковского.

"Бело-синие" продолжат свой путь в плей-офф Лиги Европы, где сыграют против израильского Маккаби Тель-Авив. После трех туров киевляне идут лидерами на в таблице УПЛ, набрав максимальные 9 баллов.