Киевское Динамо потерпело первую неудачу в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги чемпионов на стадии 3-го квалификационного раунда, сообщает 24 Канал.

Стоит ли увольнять тренера Динамо?

Из-за этого в СМИ начались распространяться слухи о возможном увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера киевлян. 24 Канал решил спросить у искусственного интеллекта о том, нужно ли Динамо менять наставника.

Программа собрала мнения руководителей Динамо, экспертов и болельщиков по этому вопросу. Вывод – "бело-синим" рано увольнять Александра Шовковского.

ШИ считает, что главным преимуществом в пользу действующего тренера является чемпионство УПЛ в сезоне 2024-2025. Сейчас же киевляне лидируют в чемпионате Украины, выиграв все три стартовых матча.

Пока же президент клуба и большинство фанатов поддерживают Шовковского. При этом ухудшение результатов в будущем станет причиной для увольнения наставника.

Такими факторами могут быть невыигрыш УПЛ и дальнейшие провалы в еврокубках. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, киевляне продолжают участие на международной арене. Динамо будет играть в раунде плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

В случае победы "бело-синие" попадут в основную стадию этого соревнования. Если же Динамо уступит израильтянам, то будет вынуждено играть в основном этапе Лиги конференций.