Особняки, часы и элитный транспорт: на что Роналду тратит космическую зарплату в Аль-Насре

Криштиану Роналду любит вести роскошную жизнь, ведь зарабатывает более 200 миллионов в год. Это позволяет ему покупать множество авто и домов, а также не отказывать себе ни в чем другом.

Футболист Аль-Насра Криштиану Роналду остается самым высокооплачиваемым игроком на данный момент. В Саудовскую Аравию португалец переехал в начале 2023 года.

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Нападающий получил невероятный контракт, согласно которому зарабатывает около 200 миллионов долларов в год. В пересчете это 370 долларов за минуту пребывания в Аль-Насри. 24 Канал со ссылкой на Mail Sport рассказывает, на что Роналду потратил свою зарплату.

Недвижимость

Первые несколько месяцев в Эр-Рияде Криштиану провел в отеле Four Seasons. Апартаменты в нем стоят около 300 тысяч долларов в месяц. Только в 2024 году португалец приобрел имение в престижном районе Аль-Мухаммадия.

Еще в 2021-м Роналду начал строить большой дом на Португальской Ривьере в поселении Кинта-да-Маринья. Однако возведение имения с гигантским стеклянным бассейном затормозилось из-за сложностей проекта и претензий от соседей. Кроме этого, CR7 владеет:

двумя квартирами-студиями в пентхаусе в Лиссабоне

семиэтажным складом на острове Мадейра (реконструкция стоила 8 миллионов долларов)

виллой на Мадейре с футбольным полем и двумя бассейнами

базой в жилом комплексе в Мадриде с семью спальнями

виллой за 7 миллионов долларов в загородном гольф-клубе возле Марбельи

особняком площадью 30 тысяч квадратных метров в престижном районе Джумейра-Бей в Дубаях



Вилла Роналду на родной Мадейре / фото Mail Sport

При этом у Роналду до сих пор остается дом возле Манчестера, который он пытается продать после отъезда из Манчестер Юнайтед. Португалец оценивает этот шикарный дом в 6 миллионов долларов.

Часы

Одной из страстей португальца является коллекционирование часов. Он никогда не жалел денег на это, ведь наиболее дешевым в его коллекции есть часы Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold with Diamonds "всего" за 23 тысячи долларов.



Криштиану Роналду со своими самыми дорогими часами / фото iflwatches

Наиболее ценной моделью является Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold with Diamonds стоимостью 1,7 миллиона. Кроме того, у Криштиану есть еще трое часов, что доводит суммарную стоимость его коллекции до почти 4,5 миллиона:

Hublot за 1,22 миллиона долларов

Breuguet за 814 тысяч долларов

Jacob&Co за 756 тысяч долларов

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Автомобили

Машины – еще одна вещь, перед которой CR7 не может устоять. Его автопарк оценивается аж в 22 миллиона долларов. В январе 2024-го Роналду приобрел элитный темно-синий Ferrari Purosangue почти за 500 тысяч.



Роналду и его Ferrari Purosangue / фото UOL Esporte

Ранее Криштиану стал владельцем Bugatti Centodieci ограниченного тиража за 10,4 миллиона долларов. Поговаривают, что таких суперкаров всего десять на свете. Кроме того, в собственности Роналду в разных уголках Земли есть следующие модели:

Bugatti Veyron (1,85 миллиона)

Ferrari Monza (1,7 миллиона)

Mercedes-Benz S65 AMG (245 тысяч)

McLaren MP4-12C (330 тысяч)

Lamborghini Aventador (330 тысяч)

Bentley Flying Spur (305 тысяч)

Aston Martin DBS Superleggera (245 тысяч)

Bentley Continental GT (50 тысяч)

Lamborghini Urus (50 тысяч)

Chevrolet Camaro (50 тысяч)

Самолет и яхта

Не остается Роналду без собственного самолета и яхты. В 2021 году португалец продал Gulfstream G200 и заменил его на Bombadier Global Express 6500. Данный самолет оценивают в 75 тысяч долларов.

Летающее судно выполнено в черном цвете, рассчитано на 15 человек и имеет на борту спальню, душевую и гостиную зону. Кроме того, логотип и силуэт Криштиану расположены по всему корпусу самолета.

Также пять лет назад нападающий купил яхту Azimut Grande за 6,7 миллиона долларов. Ее длина составляет аж 27 метров и может разместить 8 гостей в пяти каютах.



Как выглядит яхта Криштиану Роналду / фото Boataround



Роналду и Джорджина встречают Новый год на яхте / фото из инстаграма Родригес

Именно на ней невеста футболиста Джорджина Родригес встретила Новый год вместе с детьми игрока. Модель опубликовала фотографии, как она наблюдала с борта яхты за салютами в Дубаях.