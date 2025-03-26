Бывшие тренеры донецкого Шахтера Паулу Фонсека и Роберта Де Дзерби попали в тройку самых высокооплачиваемых наставников чемпионата Франции. Пальму первенства в рейтинге удерживает тренер ПСЖ Луис Энрике, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

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Сколько зарабатывают во Франции Фонсека и Де Дзерби

Испанский специалист зарабатывает ежемесячно 1 миллион евро. На второй строчке тренер Марселя Роберто Де Дзерби. Экс-наставник Шахтера получает 550 тысяч евро в месяц, или 6,6 миллиона в год до уплаты налогов.

На третьем месте тренер Лиона Паулу Фонсека. Португалец зарабатывает 320 тысяч евро в месяц. Это составляет 3,84 миллиона в год.

Отметим, что в донецком Шахтере, по информации СМИ, известные специалисты зарабатывали по 4 миллиона евро в год. И если Де Дзерби улучшил свои финансовые условия, то Фонсека несколько уступил в своих требованиях.

В чемпионате Франции после 26-ти туров лидирует Пари Сен-Жермен с 68 очками. На второй строчке Марсель, который возглавляет Де Дзерби. Подопечные итальянца отстают от парижан на 19 баллов.

Лион в 26 турах набрал 45 очков и занимает пятое место. К слову, Паулу Фонсека возглавил команду в конце января 2025 года. Португалец провел всего пять матчей и получил девятимесячную дисквалификацию из-за конфликта с арбитром.