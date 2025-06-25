Месси впереди футбольных миллионеров: сколько зарабатывают звездный аргентинец и украинцы в МЛС

Американской футбольной лиге МЛС удалось собрать целое созвездие звезд мирового футбола. Почтенный возраст не мешает ветеранам зарабатывать немалые деньги.

Ассоциация футболистов лиги МЛС обнародовала заработные платы футболистов, выступающих в элитном дивизионе. В перечень попали игроки, которые имеют действующие контракты на 23 мая 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Какая зарплата у Месси и украинцев в МЛС

В обнародованных данных указана базовая зарплата футболистов в клубе, а также бонусы, которые предусмотрены по контракту.

Возглавляет рейтинг главная звезда МЛС – Лионель Месси. Аргентинский нападающий Интер Майами получает в год почти 20,5 миллионов долларов. Эта сумма включает базовую зарплату 38-летнего футболиста – 12 миллионов долларов.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков находится итальянец Лоренцо Инсинье. 34-летний вингер Торонто получает в год 15,4 миллиона долларов (базовая зарплата – 7,5 миллионов).

Тройку замыкает одноклубник Лионеля Месси по Интер Майами Серхио Бускетс. Испанец получает на карточку 8,8 миллионов долларов. Интересно, что годовой доход полузащитника преимущественно состоит из базовой зарплаты – 8,5 миллиона.

Среди других звезд футбола: Хорди Альба (Интер Майами) – 6 миллионов, Луис Суарес (Интер Майами) – 1,5 миллиона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Относительно представителей Украины в МЛС, то их доходы более скромные:

Евгений Чеберко (Коламбус Крю) – 658 тысяч долларов, из них 610 тысяч базовая зарплата

Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тысяч долларов, 550 тысяч – зарплата

Геннадий Синчук (Монреаль) – 606 тысяч долларов, 600 тысяч – зарплата

Александр Сваток (Остин) – 505 тысяч долларов, 500 тысяч – зарплата

Для сравнения, самая низкая зарплата футболиста в МЛС составляет 80 тысяч в год.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают футболисты киевского Динамо. Лидерами в зарплатном списке являются полузащитники "бело-синих" Николай Шапаренко и Владимир Бражко.