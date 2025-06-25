Асоціація футболістів ліги МЛС оприлюднила заробітні плати футболістів, що виступають в елітному дивізіоні. У перелік потрапили гравці, які мають чинні контракти на 23 травня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Яка зарплата у Мессі та українців в МЛС

В оприлюднених даних вказана базова заплата футболістів у клубі, а також бонуси, які передбачені за контрактом.

Очолює рейтинг головна зірка МЛС – Ліонель Мессі. Аргентинський нападник Інтер Маямі отримує в рік майже 20,5 мільйонів доларів. Ця сума включає базову зарплату 38-річного футболіста – 12 мільйонів доларів.

На другому місці у списку найбільш високооплачуваних гравців знаходиться італієць Лоренцо Інсіньє. 34-річний вінгер Торонто отримує на рік 15,4 мільйона доларів (базова зарплата – 7,5 мільйонів).

Трійку замикає одноклубник Ліонеля Мессі по Інтер Маямі Серхіо Бускетс. Іспанець отримує на картку 8,8 мільйона доларів. Цікаво, що річний дохід півзахисника переважно складається з базової зарплати – 8,5 мільйона.

Серед інших зірок футболу: Хорді Альба (Інтер Маямі) – 6 мільйонів, Луїс Суарес (Інтер Маямі) – 1,5 мільйона.

Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців МЛС

Щодо представників України в МЛС, то їхні доходи скромніші:

Євген Чеберко (Коламбус Крю) – 658 тисяч доларів, з них 610 тисяч базова зарплата

Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тисяч доларів, 550 тисяч – зарплата

Геннадій Синчук (Монреаль) – 606 тисяч доларів, 600 тисяч – зарплата

Олександр Сваток (Остін) – 505 тисяч доларів, 500 тисяч – зарплата

Для порівняння, найнижча зарплата футболіста в МЛС становить 80 тисяч на рік.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють футболісти київського Динамо. Лідерами у зарплатному списку є півзахисники "біло-синіх" Микола Шапаренко та Володимир Бражко.