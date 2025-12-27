Олимпийский чемпион гневно отреагировал на решение Зеленского лишить стипендии
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил ряд известных спортсменов государственных стипендий. В перечень попал олимпийский чемпион по парусному спорту Игорь Матвиенко.
Яхтсмен Игорь Матвиенко стал олимпийским чемпионом Атланты-1996. Он с удивлением отреагировал на появление своей фамилии в списке спортсменов, которых лишили государственных стипендий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
Как олимпийский чемпион Матвиенко прокомментировал решение Зеленского?
Титулованный спортсмен рассказал, что его лишили стипендии из-за того, что он живет за пределами Украины более двух месяцев. Матвиенко считает такой пункт правил противоречивым, особенно в условиях.
У яхтсмена трое детей, а потому он выехал из Украины абсолютно легально. В его родном Днепре пока нет возможностей для него, чтобы содержать семью. До войны Матвиенко был председателем Днепровской городской федерации парусного спорта и основателем яхт-клуба.
Олимпийский чемпион заметил, что из-за войны вынужден был передать полномочия председателя федерации, а деятельность клуба поставить на паузу.
Даже находясь уже длительное время за границей, продолжал свою общественную деятельность. Вхожу в спортивный комитет Федерации парусного спорта Украины, возглавляю ассоциацию олимпийского класса 470. Это общественная должность, я не получаю за это денег, но трачу свое время. Поэтому, откровенно говоря, решение Зеленского меня неприятно удивило. Президентская стипендия, кстати, составляет около 12 тысяч гривен в месяц,
– отметил Матвиенко.
Добавим, что за победу в Олимпийских играх-1996 Матвиенко получил награду президента Украины – крест "За мужество". По информации НОК в Днепропетровской области, в 2024 году известный спортсмен завоевал "бронзу" на чемпионате мира в классе яхт L30.
Кого Зеленский лишил государственных стипендий?
- Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 17 декабря лишил ряд спортсменов государственных выплат. В список попали олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.
- Бывший президент НОК летом 2022 года окончательно выехал из Украины и больше не возвращался на Родину. Сейчас Бубка проживает вблизи Монако.
- Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова покинула Украину в начале полномасштабного вторжения. Она выехала в оккупированный Россией Крым и не осудила агрессию против Украины.
- В списке присутствуют олимпийские чемпионы 1996 года по парусному спорту Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, бронзовый призер Игр-2008 в прыжках в воду Илья Кваша, обладатель бронзы Олимпиады-1996 гимнаст Юрий Ермаков, бронзовый призер Игр-1988 в плавании Валерий Лозик, обладательница "серебра" Олимпиады-1988 в академической гребле Инна Фролова.
- Бывший борец Жан Беленюк назвал суммы, которые государство выплачивает чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.