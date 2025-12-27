Олимпийский чемпион гневно отреагировал на решение Зеленского лишить стипендии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил ряд известных спортсменов государственных стипендий. В перечень попал олимпийский чемпион по парусному спорту Игорь Матвиенко.

Яхтсмен Игорь Матвиенко стал олимпийским чемпионом Атланты-1996. Он с удивлением отреагировал на появление своей фамилии в списке спортсменов, которых лишили государственных стипендий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

К теме Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову: кто еще попал в список

Как олимпийский чемпион Матвиенко прокомментировал решение Зеленского?

Титулованный спортсмен рассказал, что его лишили стипендии из-за того, что он живет за пределами Украины более двух месяцев. Матвиенко считает такой пункт правил противоречивым, особенно в условиях.

У яхтсмена трое детей, а потому он выехал из Украины абсолютно легально. В его родном Днепре пока нет возможностей для него, чтобы содержать семью. До войны Матвиенко был председателем Днепровской городской федерации парусного спорта и основателем яхт-клуба.

Олимпийский чемпион заметил, что из-за войны вынужден был передать полномочия председателя федерации, а деятельность клуба поставить на паузу.

Даже находясь уже длительное время за границей, продолжал свою общественную деятельность. Вхожу в спортивный комитет Федерации парусного спорта Украины, возглавляю ассоциацию олимпийского класса 470. Это общественная должность, я не получаю за это денег, но трачу свое время. Поэтому, откровенно говоря, решение Зеленского меня неприятно удивило. Президентская стипендия, кстати, составляет около 12 тысяч гривен в месяц,

– отметил Матвиенко.

Добавим, что за победу в Олимпийских играх-1996 Матвиенко получил награду президента Украины – крест "За мужество". По информации НОК в Днепропетровской области, в 2024 году известный спортсмен завоевал "бронзу" на чемпионате мира в классе яхт L30.

Кого Зеленский лишил государственных стипендий?