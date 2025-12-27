Яхтсмен Ігор Матвієнко став олімпійським чемпіоном Атланти-1996. Він з подивом відреагував на появу свого прізвища у списку спортсменів, яких позбавили державних стипендій, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

До теми Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову: хто ще потрапив у список

Як олімпійський чемпіон Матвієнко прокоментував рішення Зеленського?

Титулований спортсмен розповів, що його позбавили стипендії через те, що він мешкає поза межами України більше як два місяці. Матвієнко вважає такий пункт правил суперечливим, особливо в умовах війни.

У яхтсмена троє дітей, а тому він виїхав з України абсолютно легально. У його рідному Дніпрі наразі немає можливостей для нього, щоб утримувати родину. До війни Матвієнко був головою Дніпровської міської федерації вітрильного спорту та засновником яхт-клубу.

Олімпійський чемпіон зауважив, що через війну змушений був передати повноваження голови федерації, а діяльність клубу поставити на паузу.

Навіть перебуваючи вже тривалий час за кордоном, продовжував свою громадську діяльність. Входжу в спортивний комітет Федерації вітрильного спорту України, очолюю асоціацію олімпійського класу 470. Це громадська посада, я не отримую за це грошей, але витрачаю свій час. Тому, відверто кажучи, рішення Зеленського мене неприємно здивувало. Президентська стипендія, до речі, складає близько 12 тисяч гривень на місяць,

– зазначив Матвієнко.

Додамо, що за перемогу в Олімпійських іграх-1996 Матвієнко отримав відзнаку президента України – хрест "За мужність". За інформацією НОК у Дніпропетровській області, у 2024 році відомий спортсмен здобув "бронзу" на чемпіонаті світу у класі яхт L30.

Кого Зеленський позбавив державних стипендій?