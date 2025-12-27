Яхтсмен Ігор Матвієнко став олімпійським чемпіоном Атланти-1996. Він з подивом відреагував на появу свого прізвища у списку спортсменів, яких позбавили державних стипендій, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
Як олімпійський чемпіон Матвієнко прокоментував рішення Зеленського?
Титулований спортсмен розповів, що його позбавили стипендії через те, що він мешкає поза межами України більше як два місяці. Матвієнко вважає такий пункт правил суперечливим, особливо в умовах війни.
У яхтсмена троє дітей, а тому він виїхав з України абсолютно легально. У його рідному Дніпрі наразі немає можливостей для нього, щоб утримувати родину. До війни Матвієнко був головою Дніпровської міської федерації вітрильного спорту та засновником яхт-клубу.
Олімпійський чемпіон зауважив, що через війну змушений був передати повноваження голови федерації, а діяльність клубу поставити на паузу.
Навіть перебуваючи вже тривалий час за кордоном, продовжував свою громадську діяльність. Входжу в спортивний комітет Федерації вітрильного спорту України, очолюю асоціацію олімпійського класу 470. Це громадська посада, я не отримую за це грошей, але витрачаю свій час. Тому, відверто кажучи, рішення Зеленського мене неприємно здивувало. Президентська стипендія, до речі, складає близько 12 тисяч гривень на місяць,
– зазначив Матвієнко.
Додамо, що за перемогу в Олімпійських іграх-1996 Матвієнко отримав відзнаку президента України – хрест "За мужність". За інформацією НОК у Дніпропетровській області, у 2024 році відомий спортсмен здобув "бронзу" на чемпіонаті світу у класі яхт L30.
Кого Зеленський позбавив державних стипендій?
- Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 17 грудня позбавив низку спортсменів державних виплат. До списку потрапили олімпійські чемпіони Сергій Бубка та Яна Клочкова.
- Колишній президент НОК влітку 2022 року остаточно виїхав з України та більше не повертався на Батьківщину. Наразі Бубка проживає поблизу Монако.
- Чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова покинула Україну на початку повномасштабного вторгнення. Вона виїхала в окупований Росією Крим та не засудила агресію проти України.
- У списку присутні олімпійські чемпіони 1996 року з вітрильного спорту Євген Браславець та Ігор Матвієнко, бронзовий призер Ігор-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша, володар бронзи Олімпіади-1996 гімнаст Юрій Єрмаков, бронзовий призер Ігор-1988 у плаванні Валерій Лозик, володарка "срібла" Олімпіади-1988 в академічному веслуванні Інна Фролова.
