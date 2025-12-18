Серед цих представників спорту, які були позбавлені стипендій, слід виділити Сергія Бубку та Яну Клочкову. Олімпійський чемпіон у Парижі-2024 із греко-римської боротьби Жан Беленюк у своєму телеграм-каналі назвав суми, які отримували автори золотих нагород Олімпійських ігор, передає 24 Канал.

До теми Втекла в Крим і виїхав у Канаду: де зараз призери Олімпіад, яких Зеленський позбавив стипендій

Чому у Бубку, Клочкову та інших позбавили виплат?

Колишній борець повідомив, що отримувати державні стипендії не може представник спорту, який фактично не проживає на території України.

Можливо це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу – повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія – не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано,

– написав Беленюк.

Якого розміру були стипендії?

Також Беленюк розкрив суми, які отримували Бубка, Клочкова та інші чемпіони, і призери змагань. Жан зазначив, що виплати залежать від прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб. Стипендія пожиттєва, але діє за умови виконання вимог положення, зазначив ексборець.

Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор – 4 ПМ (у 2025 році – 12112 гривень, у 2026 році – 13312 гривень).

Срібні призери 3,5 ПМ (у 2025-му – 10598 гривень, у 2026-му – 11648 гривень).

Бронзові призери – 3 ПМ (у 2025-му – 9084 гривень, у 2026-му – 9984 гривень).

Кого ще позбавили державних стипендій?

Окрім Клочкової та Бубки, які зрадили Україну, також стипендії відібрали в інших олімпійців: олімпійського чемпіона 1996 року з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка, бронзового призера Ігор-2008 зі стрибків у воду Іллі Кваші, володаря "бронзи" Олімпіади-1996 гімнаста Юрія Єрмакова, бронзового призера Ігор-1988 із плавання Валерія Лозика та володарку "срібла" Олімпіади-1988 із академічного веслування Інни Фролової.

До слова, колишній президент Національного олімпійського комітету України Бубка втік за кордон. Наразі він проживає у Монако. Видання Bihus.info раніше провело розслідування діяльності компаній колишнього легкоатлета, які зареєстровані на окупованих українських територіях Росією. Виявилося, що фірми Бубки забезпечували пальним загарбників.