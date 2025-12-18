Серед цих представників спорту, які були позбавлені стипендій, слід виділити Сергія Бубку та Яну Клочкову. Олімпійський чемпіон у Парижі-2024 із греко-римської боротьби Жан Беленюк у своєму телеграм-каналі назвав суми, які отримували автори золотих нагород Олімпійських ігор, передає 24 Канал.
Чому у Бубку, Клочкову та інших позбавили виплат?
Колишній борець повідомив, що отримувати державні стипендії не може представник спорту, який фактично не проживає на території України.
Можливо це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу – повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія – не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано,
– написав Беленюк.
Якого розміру були стипендії?
Також Беленюк розкрив суми, які отримували Бубка, Клочкова та інші чемпіони, і призери змагань. Жан зазначив, що виплати залежать від прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб. Стипендія пожиттєва, але діє за умови виконання вимог положення, зазначив ексборець.
- Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор – 4 ПМ (у 2025 році – 12112 гривень, у 2026 році – 13312 гривень).
- Срібні призери 3,5 ПМ (у 2025-му – 10598 гривень, у 2026-му – 11648 гривень).
- Бронзові призери – 3 ПМ (у 2025-му – 9084 гривень, у 2026-му – 9984 гривень).
Кого ще позбавили державних стипендій?
Окрім Клочкової та Бубки, які зрадили Україну, також стипендії відібрали в інших олімпійців: олімпійського чемпіона 1996 року з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка, бронзового призера Ігор-2008 зі стрибків у воду Іллі Кваші, володаря "бронзи" Олімпіади-1996 гімнаста Юрія Єрмакова, бронзового призера Ігор-1988 із плавання Валерія Лозика та володарку "срібла" Олімпіади-1988 із академічного веслування Інни Фролової.
До слова, колишній президент Національного олімпійського комітету України Бубка втік за кордон. Наразі він проживає у Монако. Видання Bihus.info раніше провело розслідування діяльності компаній колишнього легкоатлета, які зареєстровані на окупованих українських територіях Росією. Виявилося, що фірми Бубки забезпечували пальним загарбників.