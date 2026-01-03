Зеленский обсудил со Стармером использование замороженных средств от продажи Челси

В субботу, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики затронули вопрос замороженных активов российского олигарха Романа Абрамовича.

Средства от продажи лондонского Челси до сих пор остаются на банковских счетах. Президент Украины считает, что активы российского миллиардера Романа Абрамовича должны быть использованы на восстановление государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о средствах от продажи Челси?

Во время общения Зеленский и Стармер отметили важность принятия справедливого решения относительно дальнейшей судьбы этих активов. Речь идет о сумме в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Обсудили с Киром и необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи Челси. Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов,

– отметил Зеленский.

Политики также обсудили детали предстоящей встречи, которая должна состояться вскоре. Вполне возможно, что к тому времени вопрос с предоставлением Украине замороженных средств от продажи Челси будет решен.

Почему средства от продажи Челси не передают Украине?