Кошти від продажу лондонського Челсі досі залишаються на банківських рахунках. Президент України вважає, що активи російського мільярдера Романа Абрамовича повинні бути використані на відбудову держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про кошти від продажу Челсі?

Під час спілкування Зеленський і Стармер наголосили на важливості ухвалення справедливого рішення щодо подальшої долі цих активів. Йдеться про суму в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Обговорили з Кіром і необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу Челсі. Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів,

– зауважив Зеленський.

Політики також обговорили деталі майбутньої зустрічі, яка має відбутися незабаром. Цілком можливо, що до того часу питання з наданням Україні заморожених коштів від продажу Челсі буде вирішено.

Чому кошти від продажу Челсі не передають України?