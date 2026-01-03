Кошти від продажу лондонського Челсі досі залишаються на банківських рахунках. Президент України вважає, що активи російського мільярдера Романа Абрамовича повинні бути використані на відбудову держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
Читайте також Шевченко висловив чітку позицію щодо заморожених коштів Абрамовича від продажу Челсі
Що сказав Зеленський про кошти від продажу Челсі?
Під час спілкування Зеленський і Стармер наголосили на важливості ухвалення справедливого рішення щодо подальшої долі цих активів. Йдеться про суму в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
Обговорили з Кіром і необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу Челсі. Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів,
– зауважив Зеленський.
Політики також обговорили деталі майбутньої зустрічі, яка має відбутися незабаром. Цілком можливо, що до того часу питання з наданням Україні заморожених коштів від продажу Челсі буде вирішено.
Чому кошти від продажу Челсі не передають України?
- Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії британський уряд зобов'язав Романа Абрамовича продати лондонський Челсі. Російський мільярдер отримав ліценцію на продаж з умовою, що кошти підуть на допомогу Україні.
- У травні 2022 року клуб був проданий за 5,4 мільярда доларів. Проте кошти так і не були передані Україні.
- Абрамович наполягає на тому, щоб допомога надійшла "усім учасникам конфлікту". На думку олігарха, країна-агресор теж повинна отримати свою частку. За даними The Times, росіянин найняв потужну команду юристів для захисту власних активів.
- Нещодавно уряд Великої Британії на чолі з Кіром Стармером зробив Абрамовичу останнє попередження. Мільярдер повинен упродовж 90 днів перерахувати кошти Україні. В іншому випадку на бізнесмена очікує судовий позов.