Після невдалого сезону в АПЛ "сині" отримали останню можливість завершити кампанію з трофеєм, тоді як Манчестер Сіті традиційно підходить до вирішального матчу у статусі фаворита. Команда Гвардіоли вже має серйозну перевагу в очних зустрічах і не програє Челсі 13 матчів поспіль, передає 24 Канал.

Дивіться також Найдорожчий гравець в історії Челсі максимально підтримав Мудрика в історії з допінгом

Що означає цей матч для Челсі?

Для лондонського клубу фінал Кубка Англії став шансом бодай частково реабілітуватися перед уболівальниками. Команда пережила складний сезон зі зміною тренера, нестабільними результатами та протестами фанатів, однак повернення Ріса Джеймса і Леві Колвілла додає оптимізму перед головною грою весни.

Тренер Челсі Калум Макфарлейн вірить, що його команда здатна створити сенсацію, хоча психологічний тиск через серію поразок у фіналах залишається величезним.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Манчестер Сіті полює на черговий трофей

"Містяни" знову демонструють стабільність на всіх фронтах. Команда Пепа Гвардіоли бореться за титул АПЛ і водночас прагне додати Кубок Англії до вже здобутого Кубка ліги. Особлива увага буде прикута до Ерлінга Голанда, який спробує нарешті проявити себе у великому фіналі.

На папері фаворитом виглядає саме Сіті, але фінали нерідко ламають будь-які прогнози – і Челсі спробує скористатися своїм, можливо, останнім шансом на гучну перемогу цього сезону.