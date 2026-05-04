Народный депутат в ММА: Беленюк объяснил, зачем сменил вид спорта

После Олимпийских игр-2024 казалось, что Жан Беленюк завершил профессиональную карьеру борца. Однако два года спустя политик и спортсмен решил, что пришло время для нового вызова.

11 июля в Киеве во Дворце спорта Беленюк впервые выйдет в клетку против израильтянина Хаима Гозали. В комментарии "Чемпиону" он объяснил, что мотивировало перейти в смешанные единоборства.

Смотрите также "Это уже нормальные деньги": Беленюк назвал сумму, за которую можно жить в Украине

Почему Беленюк будет драться в ММА?

Олимпийский чемпион Токио рассказал, что после завершения выступлений в греко-римской борьбе у него появилось достаточно времени для того, чтобы добавить в свой технический арсенал приемы, необходимые в смешанных единоборствах.

Разговоры шли достаточно давно по поводу того, буду ли я себя испытывать в этом виде спорта. Потому что многие борцы испытывают себя им. И мне постоянно задавали подобные вопросы. Честно говоря, я сам колебался достаточно долго, но нашлись единомышленники,

– объяснил смену спорта Беленюк.

Народный депутат смог овладеть удушающие и ударные техники и упорно тренировался для ММА. Энтузиасты в Украине, которые планируют развивать этот вид спорта даже в сложных условиях войны, пригласили Беленюка принять участие в турнире.

Беспокоит ли Беленюка возраст перед дебютом в ММА?

Спортсмен не считает, что в свои 35 лет должен считаться устаревшим для перехода в ММА. По его мнению, в условиях современных технологий, рекомендаций по питанию и биохакингу не стоит сравнивать атлетов разного возраста между собой, потому что роль играет не цифра в паспорте, а подготовка, мотивация и состояние организма.

Боксер Бернард Хопкинс, к примеру, боксировал на самом высоком уровне до 51 года. И самое интересное то, что он делал это в среднем весе, где бешеная конкуренция, и возраст гораздо острее ощущается,

– определился Беленюк с образцом для подражания.

Какие амбиции Беленюка по достижениям в ММА?

Спортсмен убеждает, что трезво смотрит на вещи, и не собирается "заниматься шапкозакиданием и говорить, что завтра мы будем драться за пояс чемпиона мира на уровне UFC".

В то же время он убежден, что сможет успешно совместить новую профессиональную карьеру с работой в Верховной Раде. Мол, это удавалось и раньше, а отказаться от спорта в своей жизни Беленюк после многих лет борьбы на самом высоком уровне просто не может.

Какие достижения есть у Жана Беленюка?