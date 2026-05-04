Народный депутат в ММА: Беленюк объяснил, зачем сменил вид спорта
- Жан Беленюк решил перейти в ММА после завершения карьеры в греко-римской борьбе, объясняя это стремлением к новому вызову.
- Беленюк считает, что его возраст не является препятствием для успехов в ММА, и он планирует совмещать новую карьеру с работой в Верховной Раде.
После Олимпийских игр-2024 казалось, что Жан Беленюк завершил профессиональную карьеру борца. Однако два года спустя политик и спортсмен решил, что пришло время для нового вызова.
11 июля в Киеве во Дворце спорта Беленюк впервые выйдет в клетку против израильтянина Хаима Гозали. В комментарии "Чемпиону" он объяснил, что мотивировало перейти в смешанные единоборства.
Почему Беленюк будет драться в ММА?
Олимпийский чемпион Токио рассказал, что после завершения выступлений в греко-римской борьбе у него появилось достаточно времени для того, чтобы добавить в свой технический арсенал приемы, необходимые в смешанных единоборствах.
Разговоры шли достаточно давно по поводу того, буду ли я себя испытывать в этом виде спорта. Потому что многие борцы испытывают себя им. И мне постоянно задавали подобные вопросы. Честно говоря, я сам колебался достаточно долго, но нашлись единомышленники,
– объяснил смену спорта Беленюк.
Народный депутат смог овладеть удушающие и ударные техники и упорно тренировался для ММА. Энтузиасты в Украине, которые планируют развивать этот вид спорта даже в сложных условиях войны, пригласили Беленюка принять участие в турнире.
Беспокоит ли Беленюка возраст перед дебютом в ММА?
Спортсмен не считает, что в свои 35 лет должен считаться устаревшим для перехода в ММА. По его мнению, в условиях современных технологий, рекомендаций по питанию и биохакингу не стоит сравнивать атлетов разного возраста между собой, потому что роль играет не цифра в паспорте, а подготовка, мотивация и состояние организма.
Боксер Бернард Хопкинс, к примеру, боксировал на самом высоком уровне до 51 года. И самое интересное то, что он делал это в среднем весе, где бешеная конкуренция, и возраст гораздо острее ощущается,
– определился Беленюк с образцом для подражания.
Какие амбиции Беленюка по достижениям в ММА?
Спортсмен убеждает, что трезво смотрит на вещи, и не собирается "заниматься шапкозакиданием и говорить, что завтра мы будем драться за пояс чемпиона мира на уровне UFC".
В то же время он убежден, что сможет успешно совместить новую профессиональную карьеру с работой в Верховной Раде. Мол, это удавалось и раньше, а отказаться от спорта в своей жизни Беленюк после многих лет борьбы на самом высоком уровне просто не может.
Какие достижения есть у Жана Беленюка?
- По данным из Википедии, он собрал полный комплект олимпийских наград: золото в Токио-2020, серебро в Рио-2016 и бронзу в Париже-2024.
- Беленюк – двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель всего 17 медалей различных сортов на международных соревнованиях.
- В 2019 году был избран в парламент от партии "Слуга народа", работает в Верховной Раде первым заместителем председателя комитета по вопросам молодежи и спорта.