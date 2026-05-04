11 липня у Києві у Палаці спорту Беленюк вперше вийде у клітку проти ізраїльтянина Хаїма Гозалі. В коментарі "Чемпіону" він пояснив, що мотивувало перейти у змішані єдиноборства.
Чому Беленюк битиметься в ММА?
Олімпійський чемпіон Токіо розповів, що після завершення виступів у греко-римській боротьбі в нього з'явилося достатньо часу для того, щоб додати до свого технічного арсеналу прийоми, необхідні у змішаних єдиноборствах.
Розмови точилися достатньо давно з приводу того, чи буду я себе випробовувати в цьому виді спорту. Бо багато борців випробовують себе ним. І мені постійно задавали подібні питання. Чесно кажучи, я сам вагався достатньо довго, але знайшлися однодумці,
– пояснив зміну спорту Беленюк.
Народний депутат зміг опанувати задушливі та ударні техніки і наполегливо тренувався для ММА. Ентузіасти в Україні, які планують розвивати цей вид спорту навіть у складних умовах війни, запросили Беленюка взяти участь у турнірі.
Чи турбує Беленюка вік перед дебютом в ММА?
Спортсмен не вважає, що у свої 35 років має вважатися застарим для переходу в ММА. На його думку, в умовах сучасних технологій, рекомендацій щодо харчування і біохакінгу не варто порівнювати атлетів різного віку між собою, бо роль грає не цифра у паспорті, а підготовка, мотивація та стан організму.
Боксер Бернард Хопкінс, до прикладу, боксував на найвищому рівні до 51 року. І найцікавіше те, що він робив це у середній вазі, де шалена конкуренція, і вік набагато гостріше відчувається,
– визначився Беленюк із взірцем для наслідування.
Які амбіції Беленюка щодо досягнень в ММА?
Спортсмен переконує, що тверезо дивиться на речі, і не збирається "займатися шапкозакиданням і казати, що завтра ми будемо битися за пояс чемпіона світу на рівні UFC".
Водночас він переконаний, що зможе успішно поєднувати нову професійну кар'єру з роботою у Верховній Раді. Мовляв, це вдавалося і раніше, а відмовитися від спорту у своєму житті Беленюк після багатьох років боротьби на найвищому рівні просто не може.
Які досягнення є у Жана Беленюка?
- За даними з Вікіпедії, він зібрав повний комплект олімпійських нагород: золото у Токіо-2020, срібло у Ріо-2016 і бронзу у Парижі-2024.
- Беленюк – дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, володар загалом 17 медалей різних ґатунків на міжнародних змаганнях.
- У 2019 році був обраний до парламенту від партії "Слуга народу", працює у Верховній Раді першим заступником голови комітету з питань молоді та спорту.