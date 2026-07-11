Беленюк с юмором отметил, что теоретические шансы на завоевание титулов есть у каждого, однако реальность диктует свои условия. Об этом он рассказал в интервью для Vringe.

Что Беленюк сказал о возвращении Ломаченко?

Он считает, что многое зависит от ситуации в весовом дивизионе и процесса объединения чемпионских титулов.

Считаю, что у Василия точно есть шансы. Насколько они большие? Не могу судить. Здесь уже нужно следить за ситуацией. Например, в дивизионе может быть четыре чемпиона, а могут все пояса оказаться у кого-то одного. Если четыре чемпиона – то это процесс, который продлится несколько лет,

– сказал Беленюк.

Для иллюстрации своей мысли он привел шутливый пример, отметив, что даже он гипотетически мог бы стать абсолютным чемпионом мира, если бы все потенциальные соперники вдруг ушли из бокса.

В то же время Беленюк обратил внимание на возраст Ломаченко, подчеркнув, что в 38 лет путь к чемпионским поясам может быть значительно сложнее.

Вряд ли можно организовать все поединки за год. Тем более, если бойцу уже 38 лет, как Василию,

– подытожил он.

Ломаченко возвращается на ринг после годичной паузы. В июне 2025 года боксер объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы спины. Однако уже в мае, после прохождения курса реабилитации, стало известно, что спортсмен готов вернуться к новым физическим нагрузкам. Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.