Беленюк с юмором отметил, что теоретические шансы на завоевание титулов есть у каждого, однако реальность диктует свои условия. Об этом он рассказал в интервью для Vringe.
Что Беленюк сказал о возвращении Ломаченко?
Он считает, что многое зависит от ситуации в весовом дивизионе и процесса объединения чемпионских титулов.
Считаю, что у Василия точно есть шансы. Насколько они большие? Не могу судить. Здесь уже нужно следить за ситуацией. Например, в дивизионе может быть четыре чемпиона, а могут все пояса оказаться у кого-то одного. Если четыре чемпиона – то это процесс, который продлится несколько лет,
– сказал Беленюк.
Для иллюстрации своей мысли он привел шутливый пример, отметив, что даже он гипотетически мог бы стать абсолютным чемпионом мира, если бы все потенциальные соперники вдруг ушли из бокса.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В то же время Беленюк обратил внимание на возраст Ломаченко, подчеркнув, что в 38 лет путь к чемпионским поясам может быть значительно сложнее.
Вряд ли можно организовать все поединки за год. Тем более, если бойцу уже 38 лет, как Василию,
– подытожил он.
Ломаченко возвращается на ринг после годичной паузы. В июне 2025 года боксер объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы спины. Однако уже в мае, после прохождения курса реабилитации, стало известно, что спортсмен готов вернуться к новым физическим нагрузкам. Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.