Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк решил развеселить своих подписчиков в социальных сетях. Однако не все оценили его чувство юмора.

Титулованный спортсмен и народный депутат Жан Беленюк оказался в центре скандала. Все из-за забавной публикации в соцсетях, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Жана Беленюка.

Как подписчики отреагировали на шутку Беленюка?

Олимпийский чемпион опубликовал фото, где он одет в огромные боксерские перчатки золотистого цвета. Подпись под фотографией метко дополнила композицию.

"Ищу, кого отп**дить", – написал Беленюк.

Беленюк в гигантских боксерских перчатках / фото из фейсбука депутата

Подписчики не оценили шутку народного депутата Украины. В комментариях пользователи раскритиковали Жана Беленюка за забавный пост.

"И это д*рьмо – уровень депутата воюющей страны".

"Уважаемая Жанна, на передке вариантов валом!".

"Немножко с названием поста, как для депутата ВР – перебор!!!

"П*здуй на фронт, там есть кого п*здить, там не будешь улыбаться".

"На ЛБЗ скатайся, там есть кого. А то бедный то в зале, то на соревнованиях, то в совете. Засиделся!? Так пацанячьей работы много".

"Есть пару вариантов. Можно ботоксного тищенка, а можно на ЛБЗ проехаться, там такой прекрасный казак будет не лишний".

"Какой стыд берет за парламент Сколько случайных, лишних людей оказались в ключевом органе государства. Последствия ужасные для всей страны".

"Скоро будет сообщение извинения, как это было с голосованием за уничтожение антикоррупционных органов".

"С уважением к Вам, к труду и настойчивости! Неужели Вы так не уважаете своих поклонников! Удалите, неприятно!".

Реакция на пост Беленюка

Чем сейчас занимается Жан Беленюк?