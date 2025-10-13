"Ищу, кого отп**дить": Беленюка раскритиковали за шуточный пост в соцсетях
- Жан Беленюк опубликовал шуточное фото с подписью "Ищу, кого отп**дить", что вызвало критику в комментариях.
- Беленюк является народным депутатом и первым заместителем председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде Украины.
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк решил развеселить своих подписчиков в социальных сетях. Однако не все оценили его чувство юмора.
Титулованный спортсмен и народный депутат Жан Беленюк оказался в центре скандала. Все из-за забавной публикации в соцсетях, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Жана Беленюка.
Читайте также Не только Кличко и Шевченко: кто из известных украинских спортсменов пошел в политику
Как подписчики отреагировали на шутку Беленюка?
Олимпийский чемпион опубликовал фото, где он одет в огромные боксерские перчатки золотистого цвета. Подпись под фотографией метко дополнила композицию.
"Ищу, кого отп**дить", – написал Беленюк.
Беленюк в гигантских боксерских перчатках / фото из фейсбука депутата
Подписчики не оценили шутку народного депутата Украины. В комментариях пользователи раскритиковали Жана Беленюка за забавный пост.
- "И это д*рьмо – уровень депутата воюющей страны".
- "Уважаемая Жанна, на передке вариантов валом!".
- "Немножко с названием поста, как для депутата ВР – перебор!!!
- "П*здуй на фронт, там есть кого п*здить, там не будешь улыбаться".
- "На ЛБЗ скатайся, там есть кого. А то бедный то в зале, то на соревнованиях, то в совете. Засиделся!? Так пацанячьей работы много".
- "Есть пару вариантов. Можно ботоксного тищенка, а можно на ЛБЗ проехаться, там такой прекрасный казак будет не лишний".
- "Какой стыд берет за парламент Сколько случайных, лишних людей оказались в ключевом органе государства. Последствия ужасные для всей страны".
- "Скоро будет сообщение извинения, как это было с голосованием за уничтожение антикоррупционных органов".
- "С уважением к Вам, к труду и настойчивости! Неужели Вы так не уважаете своих поклонников! Удалите, неприятно!".
Реакция на пост Беленюка
Чем сейчас занимается Жан Беленюк?
- Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сейчас продолжает выполнять обязанности народного депутата. В 2019 году известный спортсмен попал в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".
- По информации официального вебпортала Верховной Рады, Беленюк является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.
- В 2022 году Жан Венсанович выдвигал свою кандидатуру на пост президента НОК Украины. Однако тогда победу одержал Вадим Гутцайт, который на тот момент возглавлял Министерство молодежи и спорта.
- В 2024 году Жан Беленюк принял участие в Олимпийских играх в Париже. После получения бронзовой медали борец официально завершил спортивную карьеру.
- В июле 2025 года Беленюк поддержал законопроект об ограничении полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. Однако впоследствии признал свою ошибку.