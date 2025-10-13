Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк вирішив розвеселити своїх підписників у соціальних мережах. Проте не всі оцінили його почуття гумору.

Титулований спортсмен та народний депутат Жан Беленюк опинився в центрі скандалу. Все через кумедну публікацію у соцмережах, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Жана Беленюка.

Як підписники відреагували на жарт Беленюка?

Олімпійський чемпіон опублікував фото, де він одягнений у величезні боксерські рукавички золотистого кольору. Підпис під світлиною влучно доповнив композицію.

"Шукаю, кого відп**дити", – написав Беленюк.

Беленюк у гігантських боксерських рукавичках / фото з фейсбуку депутата

Підписники не оцінили жарт народного депутата України. У коментарях користувачі розкритикували Жана Беленюка за кумедний пост.

"І це л*йно – рівень депутата воюючої країни".

"Шановна жанно, на передку варiантiв валом!".

"Трішки з назвою посту, як для депутата ВР – перебор!!!

"П*здуй на фронт, там є кого п*здити, там не будеш посміхатися".

"На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато".

"Є пару варіантів. Можна ботоксного тіщенка, а можна на ЛБЗ проїхатись, там такий файний козак буде не зайвий".

"Який сором бере за парламент Скільки випадкових, зайвих людей опинилися в ключовому органі держави. Наслідки жахливі для всієї країни".

"Скоро буде допис вибачення, як це було з голосуванням за знищення антикорупційних органів".

"З повагою до Вас, до праці та наполегливості! Невже Ви так не поважаєте своїх шанувальників! Видаліть, неприємно!".

Реакція на пост Беленюка

Чим зараз займається Жан Беленюк?