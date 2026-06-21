Жан Белелюк, которому вскоре предстоит впервые выйти на профессиональный бой по правилам ММА, тренируется с Ярославом Амосовым. Об этом олимпийский чемпион рассказал в интервью sport-express.ua.
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Что Беленюк сказал об Амосове?
Бывший представитель мировой элиты в греко-римской борьбе Жан Беленюк отметил, что находится в тренировочном лагере вместе с бойцом полусреднего веса UFC (до 77 килограммов) Ярославом Амосовым.
Мы тренируемся вместе. Ярик — это просто машина. Я рад, что лучшие бойцы мира участвуют в моей подготовке. Это вдохновляет и мотивирует становиться всё лучше,
– сказал Беленюк.
Опытный 35-летний спортсмен отметил, что его подготовка проходит нелегко, ведь приходится осваивать немало аспектов новой для себя дисциплины.
Напомним, что Ярослав Амосов в мае досрочно победил испанца Хоэля Альвареса на турнире UFC 328. За свой выступление, помимо гонорара, украинец получил бонус в размере 100 тысяч долларов как автор "лучшего выступления вечера".
Жан Беленюк: что известно о дебюте в ММА?
Информация о дебютном выступлении победителя Олимпиады-2020 в статусе бойца ММА появилась еще в начале мая. Жан Беленюк выйдет в клетку в рамках турнира организации ArenaUA 11 июля в Киеве.
Его соперником должен стать 52-летний израильский ветеран боевых искусств Хаим Гозали.