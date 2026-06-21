Жан Белелюк, який невдовзі має вперше вийти на професійний поєдинок з правилами ММА, тренується з Ярославом Амосовим. Про це олімпійський чемпіон розповів для sport-express.ua.

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Що Беленюк сказав про Амосова?

Колишній представник світової верхівки у греко-римський боротьбі Жан Беленюк зазначив, що у тренувальному таборі перебуває разом із бійцем напівсередньої ваги UFC (до 77 кілограмів) Ярославом Амосовим.

Ми тренуємося разом. Ярик – це просто машина. Я радію, що найкращі бійці світу залучені до моєї підготовки. Це надихає й мотивує ставати усе кращим,

– сказав Беленюк.

Досвідчений 35-річний спортсмен зазначив, що його підготовка проходить непросто, адже доводиться пізнавати чимало аспектів нової для себе дисципліни.

Нагадаємо, що Ярослав Амосов у травні достроково переміг іспанця Хоеля Альвареса на турнірі UFC 328. За свій перфоманс, окрім гонорару, українець отримав бонус у розмірі 100 тисяч доларів, як автор "найкращого виступу вечора".

Жан Беленюк: що відомо про дебют в ММА?

Інформація про виступ дебютний виступ переможця Олімпіади-2020 у статусі бійця-ММА з’явилась ще на початку травня. Жан Беленюк вийде у клітку у рамках турніру організації ArenaUA 11 липня у Києві.

Його суперником має стати 52-річний ізраїльський ветеран боїв Хаім Гозалі.