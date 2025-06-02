Жена украинского голкипера очаровала публику красивым фото в купальнике
- Анастасия Лунина, жена украинского голкипера Андрея Лунина, поделилась фото в купальнике с отдыха на Майорке.
- Фото собрало много комментариев и лайков в социальных сетях.
Анастасия Лунина активно занимается социальным сетями. Однако в основном жена Андрея Лунина постит семейный контент, но на этот раз девушка порадовала фанов более откровенным фотографиями.
Возлюбленная голкипера Реала на собственной странице в инстаграме опубликовала новое фото. Сейчас семейство Луниных отдыхает на Майорке, сообщает 24 канал.
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Очаровательная Анастасия Лунина
Анастасия Лунина поделилась горячим фото с отдыха в Испании. Возлюбленная Андрея Лунина предстала перед камерой в простом, но стильном купальнике.
Поклонники оценили новые фотографии украинской красавицы. Публикация собрала немало комментариев и лайков от фанатов.
Анастасия Лунина опубликовала фото в купальнике / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Андрей Лунин познакомился с Анастасией еще во время выступлений в Днепре. В 2021 году пара решила узаконить свои отношения, расписавшись в Мадриде.