Жена футболиста Динамо похвасталась идеальной фигурой на отдыхе в Испании

София Цитаишвили привлекла внимание публики эффектным образом. Супруга Георгия Цитаишвили из Динамо активно занимается социальными сетями, публикуя разнообразный контент.

Возлюбленная футболиста киевского клуба в своем инстаграме опубликовала жаркие фото с отдыха. Девушка попозировала на камеру в ярком и стильном образе, сообщает 24 канал.

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Роскошная София Цитаишвили

София Циатишвили отдыхает в Испании, ведь ее возлюбленный играет во втором испанском дивизионе Сегунда. Любимая Георгия Цитаишвили посетила местный Финестрат, что находится в Валенсии.

Девушка отдохнула на пляже, чем поделилась со своими поклонниками. София предстала перед камерой в стильном желтом купальнике, показав идеальную фигуру, а также подтвердила звание одной из самых очаровательных жен футболистов Динамо.

София Цитаишвили на отдыхе в Испании / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Георгий Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Однако грузинский футболист провел сезон в аренде в испанском клубе Гранада из одноименного города.

Ранее сообщали, что Георгий Цитаишвили не хочет возвращаться в Украину после аренды в Гранаде. Грузинский футболист ищет варианты с продолжением карьеры в другом клубе.