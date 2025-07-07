Недавно девушка в своем инстаграме опубликовала серию фото из отпуска. Возлюбленная полузащитника "горняков" покорила фанатов своим внешним видом, сообщает 24 канал.

Читайте также Соблазнительная экс-волейболистка засветила грудь в необычном купальнике

Роскошная Карина Крыськив

Карина Крыськив отправилась на отдых на греческий остров Крит. Жена Дмитрия Крыськива в социальных сетях поделилась яркими моментами из отпуска.

В частности, девушка побывала на побережье Средиземного моря. Возлюбленная полузащитника Шахтера попозировала в кадре в стильном купальнике изумрудного цвета, показав идеальную фигуру.

Карина Крыськив отдыхает на Крите / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Дмитрий Крыськив находится в отношениях с Кариной 4 года. Пара познакомилась в Харькове, где началась их история любви. Девушка работает моделью и постоянно участвует в различных съемках.

Ранее сообщали, что звездная футболистка Алиша Леманн поделилась фото с отдыха. Спортсменка решила отдохнуть вблизи реки.