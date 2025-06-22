Жена футболиста сборной Украины похвасталась фигурой на отдыхе: жаркие фото
- Кристина Яремчук, жена футболиста Романа Яремчука, поделилась фотографиями с отдыха в турецком Бордуме.
- Супруги Яремчуков вместе уже семь лет и воспитывают сына Никиту, который родился в 2019 году.
Кристина Яремчук активно ведет социальные сети и часто радует фанов горячим контентом. Жена Романа Яремчука, который выступает за Олимпиакос, снова поделилась яркими фотографиями.
Возлюбленная украинского нападающего отправилась на отдых в турецкий Бордум. Девушка порадовала поклонников, опубликовав в инстаграме жаркие фото с пляжа, сообщает 24 канал.
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Роскошная Кристина Яремчук
Кристина Яремчук поделилась фотографиями с отдыха на пляже. Жена Романа Яремчука понежилась под лучами под палящим солнцем и показала фанатам свою идеальную фигуру.
Для своего роскошного образа хрупкая девушка выбрала яркий желтый бикини с плавками на завязке.
Напомним, что супруги Яремчук в отношениях уже семь лет. Кристина и Роман воспитывают маленького сына Никиту, который родился в 2019 году.
Ранее самая популярная футболистка мира Алиша Леманн поделилась горячими фото с отдыха. Звездная игрок Ювентуса позагорала на солнце возле пляжа.