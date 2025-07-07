Жена футболиста Шахтера показа идеальную фигуру на отдыхе: огненные фото
- Карина Крыськив, жена футболиста Дмитрия Крыськива, поделилась фото с отдыха на греческом острове Крит, демонстрируя свои стильные образы.
- Карина и Дмитрий находятся в отношениях 4 года, девушка работает моделью.
Очаровательная Карина Крыськив привлекла внимание публики в социальных сетях. Жена Дмитрия Крыськива из Шахтера отправилась на летний отдых, чем поделилась с поклонниками.
Недавно девушка в своем инстаграме опубликовала серию фото из отпуска. Возлюбленная полузащитника "горняков" покорила фанатов своим внешним видом, сообщает 24 канал.
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Роскошная Карина Крыськив
Карина Крыськив отправилась на отдых на греческий остров Крит. Жена Дмитрия Крыськива в социальных сетях поделилась яркими моментами из отпуска.
В частности, девушка побывала на побережье Средиземного моря. Возлюбленная полузащитника Шахтера попозировала в кадре в стильном купальнике изумрудного цвета, показав идеальную фигуру.
Карина Крыськив отдыхает на Крите / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Дмитрий Крыськив находится в отношениях с Кариной 4 года. Пара познакомилась в Харькове, где началась их история любви. Девушка работает моделью и постоянно участвует в различных съемках.
Ранее сообщали, что звездная футболистка Алиша Леманн поделилась фото с отдыха. Спортсменка решила отдохнуть вблизи реки.