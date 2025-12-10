Вместе более десятилетия: что известно о жене футболиста сборной Украины Яремчука

Роман и Кристина Яремчук являются одной из самых красивых пар в украинском футболе. История супругов футболиста сборной Украины – это о большой любви и безумной поддержке на разных этапах жизни.

Украинский форвард Роман Яремчук познакомился со своей возлюбленной Кристиной еще в подростковом возрасте. Что известно о жене нападающего сборной Украины и Олимпиакоса – рассказывает 24 канал.

Где родилась и сколько лет жене Яремчука?

Кристина и Роман Яремчук почти ровесники. 31 мая 2025 года жене форварда исполнился 31 год, тогда как Роман отпраздновал свой 30-й день рождения 27 ноября.

Кристина и Роман Яремчуки / Фото из открытых источников

Родилась возлюбленная футболиста в столице Украины – Киеве. Информация о детстве Кристины ограничена, поскольку она держит детали личной жизни подальше от публичного пространства.

Что известно об истории любви Яремчуков?

Роман и Кристина Яремчук вместе уже 13 лет. Их отношения начались еще в школе, когда футболисту было всего 16 лет.

Яремчуки в подростковом возрасте / Фото из открытых источников

В 2017 году после пяти лет в отношениях Роман женился на Кристине. А уже через два года у супругов родился сын, которого назвали Никита.

Яремчуки с сыном Никитой / Фото из инстаграма жены футболиста

Супруги Яремчуки вызывают восхищение у болельщиков. Возлюбленная футболиста активно поддерживает своего мужа на футбольных матчах любой команды, где он играет и во время выступлений за сборную Украины.

Отметим, что сам форвард в одном из интервью говорил о том, что все его достижения в футбольной карьере – это заслуга жены.

Жена у меня – просто бомба! Я счастлив, что имею дома такую опору, она мне помогает во всем. То, что попал в национальную сборную, – это и ее заслуга,

– сказал Яремчук.

Он отметил, что все сложные времена, которые были в киевском Динамо, в Александрии они прошли вместе.

Кристина Яремчук на матче сборной Украины / Фото из инстаграма девушки

А в прошлом году Кристина трогательно поздравила Романа с 29-м днем рождения, который также приходится на годовщину их отношений. Она оставила теплое поздравление для своего мужа, назвав его "Аполлоном".

"Сегодня у нас двойной праздник: у моего Аполлона день рождения и 12 лет совместной жизни. Какой хитрюга, знает, как экономить, взял два праздника в один день собрал. Тебе всего 29, а у тебя уже пол седой головы, не благодари", – написала любимая футболиста.

Чем занимается жена Яремчука?

Кристина активно занимается ведением блога в социальных сетях. На ее странице в инстаграме можно увидеть подборку фото в стильных образах, сообщения о семейной жизни, а также фотографии из путешествий.

Публикации жены украинского футболиста постоянно привлекают внимание фанатов в соцсетях. Поклонникам нравится красота, харизма и элегантность любимой Яремчука.

Публикации Кристины Яремчук / Фото из инстаграма жены футболиста

Кроме того, Кристина имеет свой детский салон красоты в Киеве и планирует открывать еще один в Ужгороде. А также жена Яремчука устраивает детские вечеринки.

