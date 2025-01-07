Возлюбленная игрока сборной Украины очаровала публику своим образом в стильном купальнике

Возлюбленная Романа Яремчука порадовала поклонников новыми фотографиями. Кристина Яремчук продолжает делиться моментами из своей жизни.

Супруга украинского форварда Олимпиакоса активно ведет социальные сети. За инстаграмом Кристины следит более, чем 20 тысяч подписчиков.

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Горячая Кристина Яремчук

Кристина Яремчук в своем инстаграме опубликовала фото на побережье Саронического залива неподалеку от не менее волшебного города Афины. Этот район считается самым ярким в Греции.

Живописный пейзаж гармонично сочетается с естественной красотой возлюбленной Романа Яремчука. Для своего потрясающего образа жена игрока сборной Украины стильный купальник.

Изысканный наряд удачно подчеркивает фигуру Кристины. Фотографии девушки понравилось немало поклонников и украинских спортсменов, а также их избранницы.

Кристина Яремчук опубликовала откровенную фотографию / Фото из инстаграма девушки

Кристина Яремчук на пляже / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Роман Яремчук перебрался в Олимпиакос в начале текущей кампании. Его семья также проживает в Греции.