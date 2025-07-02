Горячие модели и звездные актрисы: какие женщины были в жизни Владимира Кличко

Владимир Кличко имел очень насыщенную и разнообразную личную жизнь. Украинца связывали романы с известными моделями и актрисами, а также спортсмен дважды побывал в браке.

Владимир Кличко является не только успешным боксером, а еще и интересной личностью вне ринга. Украинский спортсмен имел немало отношений за свою жизнь, которые всегда интересовали его фанов. 24 Канал вспоминает всех девушек, с которыми Владимира связывали романтические отношения.

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Александра Авизова

Наиболее таинственной можно назвать первую жену Владимира Кличко – Александру Авизову. Пара почти не освещала свои отношения, да и супружеская жизнь длилась недолго.



Как выглядит первая жена Владимира Кличко Александра Авизова / фото из интернета

Девушка была моделью из Киева, на ней Кличко-младший женился в 1996-м. Впрочем брак длился всего полтора года, ведь в 1998-м пара подала на развод. Владимир так комментировал отношения с Александрой у себя в автобиографии:

После свадьбы жили как обычная семья. Это было прекрасное время, мы приносили друг другу много радости. Но, к сожалению, не смогли сохранить наше счастье,

– пишет Владимир.

Магдалена Бржеска

После разрыва с Авизовой боксера часто можно было заметить в компании немецкой гимнастки Магдалены Бржеской. С ней он познакомился во время Олимпийских игр-1996.



Владимир Кличко с Магдаленой Бжеской / фото из интернета

Девушка поддерживала Владимира после развода с Александрой. Пара часто посещала светские мероприятия, однако отношения так и не переросли в свадьбу.

Диана Ковальчук

Еще одной украинкой в списке любовниц Кличко-младшего является Диана Ковальчук. Девушка является уроженкой Киева, однако свою модельную карьеру строила в США.



Как выглядит Диана Ковальчук, у которой был роман с Владимиром Кличко / фото из интернета

Именно там, в Нью-Йорке, пара познакомилась, в результате чего закрутился роман. Владимир стал чаще посещать Штаты, однако это не способствовало укреплению этих отношений.

Ивон Каттерфельд

Первой действительно звездной девушкой Владимира стала Ивон Каттерфельд. Жительница Лейпцига является немецкой певицей, актрисой и телеведущей.

В 2000 году она приняла участие в дебютном сезоне песенного конкурса "Stimme 2000", где заняла второе место. Через год она стала звездой местного сериала "Хорошие времена, плохие времена".



Кличко и Каттерфельд на съемках фильма / фото Kinorium

Отношения с Кличко начались после совместных съемок в фильме "Красотка", где они сыграли супругов. В конце концов перенести кинороман в реальную жизнь паре не удалось.

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Каролина Куркова

Каролина Куркова – очередная пассия Владимира Кличко из модельного мира. С чешской моделью украинец познакомился в 2008 году в США во время хоккейного матча Рейнджерс.



Владимир Кличко с Каролиной Курковой / фото ucrazy

Куркова запомнилась эффектными съемками для Vogue и Victoria Secret. Также она запомнилась фотосессиями с самим Владимиром для различных журналов. Их отношения длились меньше года.

Алена Гербер и Люси Лиу

Несколько раз папарацци ловили боксера в компании Алены Гербер. Немка является местной актрисой и моделью, а больше всего запомнилась как звезда журнала Playboy.



Владимир Кличко и Алена Гербер / фото Tabloid

Нередко Владимир был замечен на публике с актрисой Люси Лиу. Американка китайского происхождения прославилась благодаря роли в фильме "Убить Билла".



Владимир Кличко с Люси Лиу / фото Shutterstock

Сама Лиу позже подтвердила романтические отношения с украинцем. Впрочем, продолжались они недолго, пара разошлась и позже поддерживала чисто дружеские отношения.

Хейден Панеттьери

Наконец добрались до главной женщины в жизни украинского боксера. Речь о звездной американской актрисе Хейден Панеттьери, с которой Кличко познакомился в 2009 году.



Владимир Кличко вместе со второй женой Хейден Панеттьери / фото Getty Images

Казалось, что эта пара обречена на провал. Владимир не только на 13 лет старше Хейден, так еще и ощутимо выше девушки. Разница в росте – аж 45 сантиметров!

Их отношения прошли через настоящие "американские горки". Они не раз расходились и снова сходились, пока в 2013 году не поженились, о чем объявили в СМИ. А через год, в 2014-м, Гейден родила Владимиру дочь Каю.



Кличко и Панеттьери с новорожденной дочерью / фото из инстаграма

Позже девушка сменила имя на Кая-Евдокия в честь бабушки Кличко. Тогда же Панеттьери запомнилась поддержкой Украины после Революции достоинства. Актриса даже приезжала в Киев вместе с боксером и общалась с людьми на Майдане.

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Семья проживала в Лос-Анджелесе. Впрочем роды существенно надломили Панеттьери, из-за чего она начала злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами. Это не только ударило по ее актерской карьере, а еще и разрушило брак с Владимиром.



Сообщение Хайден Панеттьери о войне в Украине / скриншот из инстаграма

Более того, Кличко добился полной опеки над дочерью и забрал ее в Киев, где воспитывал вместе с мамой Надеждой Ульяновной. В конце концов Гейден иногда виделась с Каей-Евдокией, а также начала реабилитацию от зависимости.

В 2022 году Панеттьери публично поддержала Украину и даже открыла фонд для помощи пострадавшим от войны. В том же году американка смогла восстановить актерскую карьеру, снявшись в фильмах "Крик" и "Эмберт Алерт".