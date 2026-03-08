Назвали "военными предательницами": женская сборная Ирана попала в громкий скандал на Кубке Азии

Женскую сборную Ирана по футболу жестко раскритиковали на родине после матча Кубка Азии. Футболисток назвали "предательницами" из-за отказа исполнять гимн перед игрой.

На Кубке Азии по футболу среди женщин разгорелся международный скандал с участием сборной Ирана. После одного из матчей игроки оказались под шквалом критики от государственных медиа и политиков, пишет Reuters.

Смотрите также Иран может сняться с чемпионата мира: кто его заменит и какие шансы у Украины

Почему иранских футболисток назвали "предательницами"?

Инцидент произошел перед стартовым матчем сборной Ирана на Кубке Азии против Южной Кореи. Во время исполнения национального гимна футболистки стояли молча и не пели его, что попало в прямую трансляцию.

Этот жест многие расценили как символический протест. В соцсетях часть пользователей поддержала команду, назвав это "смелым поступком" против режима.

Впрочем государственные СМИ Ирана отреагировали резко. Один из ведущих на государственном телевидении назвал футболисток "военными предательницами" и призвал к наказанию.

Международная реакция и страх за безопасность игроков

После скандала ситуация вызвала беспокойство правозащитников и футбольных организаций. В профсоюзе игроков FIFPRO призвали ФИФА и Азиатскую конфедерацию футбола гарантировать безопасность спортсменок.

Активисты также опасаются, что после возвращения домой игроки могут столкнуться с преследованием или наказанием. В сети даже появились петиции с призывом предоставить команде защиту за рубежом.

Позже перед одним из следующих матчей иранские футболистки все же исполнили гимн, что многие эксперты связали с возможным давлением на команду.

Мужская сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026