Назвали "военными предательницами": женская сборная Ирана попала в громкий скандал на Кубке Азии
- Женскую сборную Ирана по футболу жестко раскритиковали за отказ исполнять гимн перед матчем Кубка Азии, что вызвало международный скандал.
- Правозащитники и футбольные организации выразили обеспокоенность за безопасность игроков, призвав ФИФА гарантировать их защиту.
Женскую сборную Ирана по футболу жестко раскритиковали на родине после матча Кубка Азии. Футболисток назвали "предательницами" из-за отказа исполнять гимн перед игрой.
На Кубке Азии по футболу среди женщин разгорелся международный скандал с участием сборной Ирана. После одного из матчей игроки оказались под шквалом критики от государственных медиа и политиков, пишет Reuters.
Почему иранских футболисток назвали "предательницами"?
Инцидент произошел перед стартовым матчем сборной Ирана на Кубке Азии против Южной Кореи. Во время исполнения национального гимна футболистки стояли молча и не пели его, что попало в прямую трансляцию.
Этот жест многие расценили как символический протест. В соцсетях часть пользователей поддержала команду, назвав это "смелым поступком" против режима.
Впрочем государственные СМИ Ирана отреагировали резко. Один из ведущих на государственном телевидении назвал футболисток "военными предательницами" и призвал к наказанию.
Международная реакция и страх за безопасность игроков
После скандала ситуация вызвала беспокойство правозащитников и футбольных организаций. В профсоюзе игроков FIFPRO призвали ФИФА и Азиатскую конфедерацию футбола гарантировать безопасность спортсменок.
Активисты также опасаются, что после возвращения домой игроки могут столкнуться с преследованием или наказанием. В сети даже появились петиции с призывом предоставить команде защиту за рубежом.
Позже перед одним из следующих матчей иранские футболистки все же исполнили гимн, что многие эксперты связали с возможным давлением на команду.
Мужская сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026
- Иран может не принять участие в чемпионате мира-2026 из-за политического напряжения и возможных ограничений на въезд в США.
- В случае отказа Ирана, вакантное место на ЧМ-2026 перейдет к наиболее рейтинговой команде из Азии, которая не попала на турнир.