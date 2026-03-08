На Кубку Азії з футболу серед жінок розгорівся міжнародний скандал за участю збірної Ірану. Після одного з матчів гравчині опинилися під шквалом критики від державних медіа та політиків, пише Reuters.

Чому іранських футболісток назвали "зрадницями"?

Інцидент стався перед стартовим матчем збірної Ірану на Кубку Азії проти Південної Кореї. Під час виконання національного гімну футболістки стояли мовчки та не співали його, що потрапило у пряму трансляцію.

Цей жест багато хто розцінив як символічний протест. У соцмережах частина користувачів підтримала команду, назвавши це "сміливим вчинком" проти режиму.

Втім державні ЗМІ Ірану відреагували різко. Один із ведучих на державному телебаченні назвав футболісток "воєнними зрадницями" та закликав до покарання.

Міжнародна реакція і страх за безпеку гравчинь

Після скандалу ситуація викликала занепокоєння правозахисників і футбольних організацій. У профспілці гравців FIFPRO закликали ФІФА та Азійську конфедерацію футболу гарантувати безпеку спортсменок.

Активісти також побоюються, що після повернення додому гравчині можуть зіткнутися з переслідуванням або покаранням. У мережі навіть з’явилися петиції із закликом надати команді захист за кордоном.

Пізніше перед одним із наступних матчів іранські футболістки все ж виконали гімн, що багато експертів пов’язали з можливим тиском на команду.

